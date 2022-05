Guarani x Ponte Preta: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar neste domingo (8) para Guarani x Vitória, clássico válido pela sexta rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília), no Brinco de Ouro.

Lutando contra o rebaixamento, com cinco pontos, o Guarani vem de uma vitória sobre o Criciúma e um empate com o Náutico.

Do outro lado, a Ponte Preta, com sete pontos, vem de vitória sobre o Brusque. Até aqui, soma dois triunfos, um empate e duas derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Brinco de Ouro, o técnico interino Ben-Hur Pereira não poderá contar com Rodrigo Andrade, com problema no joelho. Índio será o subtituto.

Por outro lado, o meia Giovanni Augusto retorna após dois jogos fora.

"Infelizmente, fique fora de dois jogos. Feliz por estar de volta, cem por cento recuperado, pronto para ajudar o Guarani.", afirmou o jogador.

Já a Ponte Preta não terá o lateral esquerdo Arthur, que sentiu um problema muscular na última rodada contra o Brusque.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, João Victor e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Índio e Giovanni Augusto (Eduardo Person); Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca.

Possível escalação da Ponte Preta: Caíque França; Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos; Felipe Amaral, Léo Naldi e Ramon; Echaporã, Danilo Gomes e Lucca.

DESFALQUES

GUARANI:

Rodrigo Andrade: lesionado

PONTE PRETA:

Arthur: problema muscular.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Guarani e Ponte Preta será transmitido ao vivo pela EPTV de Campinas, na TV aberta, pelo SporTV 2, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (8).