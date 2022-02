Série B do Campeonato Brasileiro 2022: datas, partidas e mais informações

Os preparativos para a edição de 2022 da segunda divisão do Campeonato Brasileiro já estão a todo o vapor. Nesta quinta-feira (3), a CBF divulgou a tabela de jogos de todas as 38 rodadas da Série B.

Ainda sem detalhar os horários e datas exatas de cada um dos confrontos, a CBF já divulgou quem enfrenta quem em cada uma das rodadas da Série B, que conta com gigantes do futebol brasileiro, como Grêmio, Cruzeiro, Sport e outros. Assim, os times e torcedores já tem uma base de como deve ser o ano esportivo, pelo menos em relação ao Brasileirão.

Veja tudo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro 2022:

Quando começa e quando termina a Série B 2022?

Segundo a tabela divulgada pela entidade organizadora, a competição se inicia em 8 de abril, com os jogos da primeira rodada, no dia 22 de julho se dá o início do segundo turno e, mais cedo do que o normal por conta da Copa do Mundo, a última rodada deve acontecer em 5 de novembro.

Quais times vão disputar a Série B 2022?

Bahia (rebaixado da Série A de 2021)

Brusque

Chapecoense (rebaixado da Série A de 2021)

CRB

Criciúma (promovido da Série C 2021)

Cruzeiro

CSA

Grêmio (rebaixado da Série A de 2021)

Guarani

Ituano (promovido da Série C 2021)

Londrina

Náutico

Novorizontino (promovido da Série C 2021)

Operário

Ponte Preta

Sampaio Corrêa

Sport (rebaixado da Série A de 2021)

Tombense (promovido da Série C 2021)

Vasco da Gama

Vila Nova

Quais são os jogos de casa uma das rodadas da Série B 2022?

1ª rodada (20ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x Grêmio

CSA x Criciúma

Sport x Sampaio Corrêa

Brusque x Guarani

Novorizontino x CRB

Londrina x Náutico

Vasco da Gama x Vila Nova

Bahia x Cruzeiro

Tombense x Operário

Chapecoense x Ituano

2ª rodada (21ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Sport

CRB x Vasco da Gama

Náutico x Bahia

Criciúma x Londrina

Ituano x CSA

Operário x Ponte Preta

Grêmio x Chapecoense

Sampaio Corrêa x Tombense

Cruzeiro x Brusque

Vila Nova x Novorizontino

3ª rodada (22ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x CRB

CSA x Bahia

Náutico x Operário

Criciúma x Sport

Ituano x Vila Nova

Londrina x Novorizontino

Grêmio x Guarani

Sampaio Corrêa x Brusque

Tombense x Cruzeiro

Chapecoense x Vasco da Gama

4ª rodada (23ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Criciúma

CRB x Náutico

Sport x Ituano

Brusque x CSA

Novorizontino x Chapecoense

Operário x Grêmio

Vasco da Gama x Ponte Preta

Bahia x Sampaio Corrêa

Cruzeiro x Londrina

Vila Nova x Tombense

5ª rodada (24ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x Brusque

CSA x Sport

Náutico x Guarani

Criciúma x Novorizontino

Ituano x Bahia

Londrina x Vila Nova

Grêmio x CRB

Sampaio Corrêa x Operário

Tombense x Vasco da Gama

Chapecoense x Cruzeiro

6ª rodada (25ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Ponte Preta

CRB x Sampaio Corrêa

Sport x Tombense

Brusque x Chapecoense

Novorizontino x Ituano

Operário x Criciúma

Vasco da Gama x CSA

Bahia x Londrina

Cruzeiro x Grêmio

Vila Nova x Náutico

7ª rodada (26ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x Novorizontino

CSA x Operário

Náutico x Cruzeiro

Criciúma x CRB

Ituano x Grêmio

Londrina x Brusque

Vasco da Gama x Bahia

Sampaio Corrêa x Vila Nova

Tombense x Guarani

Chapecoense x Sport

8ª rodada (27ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Vasco da Gama

CRB x Londrina

Náutico x CSA

Brusque x Tombense

Novorizontino x Sport

Operário x Ituano

Grêmio x Criciúma

Bahia x Ponte Preta

Cruzeiro x Sampaio Corrêa

Vila Nova x Chapecoense

9ª rodada (28ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x Chapecoense

CSA x Novorizontino

Sport x CRB

Criciúma x Cruzeiro

Ituano x Náutico

Londrina x Operário

Vasco da Gama x Brusque

Sampaio Corrêa x Guarani

Tombense x Bahia

Vila Nova x Grêmio

10ª rodada (29ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Vila Nova

CRB x CSA

Sport x Ponte Preta

Brusque x Náutico

Novorizontino x Sampaio Corrêa

Operário x Cruzeiro

Vasco da Gama x Grêmio

Bahia x Criciúma

Tombense x Ituano

Chapecoense x Londrina

11ª rodada (30ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Operário

CSA x Chapecoense

Náutico x Vasco da Gama

Criciúma x Sampaio Corrêa

Ituano x Ponte Preta

Londrina x Tombense

Grêmio x Novorizontino

Bahia x Sport

Cruzeiro x CRB

Vila Nova x Brusque

12ª rodada (31ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x Londrina

CRB x Vila Nova

Sport x Grêmio

Brusque x Ituano

Novorizontino x Guarani

Operário x Bahia

Vasco da Gama x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Náutico

Tombense x CSA

Chapecoense x Criciúma

13ª rodada (32ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x CSA

CRB x Ituano

Náutico x Sport

Criciúma x Brusque

Novorizontino x Tombense

Londrina x Vasco da Gama

Grêmio x Sampaio Corrêa

Bahia x Chapecoense

Cruzeiro x Ponte Preta

Vila Nova x Operário

14ª rodada (33ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa

CSA x Grêmio

Sport x Brusque

Criciúma x Vila Nova

Ituano x Cruzeiro

Londrina x Guarani

Vasco da Gama x Operário

Bahia x Novorizontino

Tombense x Náutico

Chapecoense x CRB

15ª rodada (34ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Ituano

CRB x Tombense

Náutico x Criciúma

Brusque x Bahia

Novorizontino x Vasco da Gama

Operário x Chapecoense

Grêmio x Londrina

Sampaio Corrêa x CSA

Cruzeiro x Sport

Vila Nova x Ponte Preta

16ª rodada (35ª rodada com mandos invertidos)

Ponte Preta x Tombense

CRB x Guarani

Náutico x Novorizontino

Brusque x Operário

Ituano x Criciúma

Londrina x CSA

Vasco da Gama x Sport

Bahia x Grêmio

Cruzeiro x Vila Nova

Chapecoense x Sampaio Corrêa

17ª rodada (36ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Cruzeiro

CSA x Ponte Preta

Sport x Londrina

Criciúma x Vasco da Gama

Novorizontino x Brusque

Operário x CRB

Grêmio x Náutico

Sampaio Corrêa x Ituano

Tombense x Chapecoense

Vila Nova x Bahia

18ª rodada (37ª rodada com mandos invertidos)

Guarani x Bahia

CRB x Brusque

Náutico x Chapecoense

Criciúma x Ponte Preta

Ituano x Londrina

Operário x Sport

Grêmio x Tombense

Sampaio Corrêa x Vasco da Gama

Cruzeiro x Novorizontino

Vila Nova x CSA

19ª rodada (38ª rodada com mandos invertidos)