Guarani x Brusque: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (24), pela 20ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Brusque se enfrentam neste domingo (24), em Campinas, a partir das 11h (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Penúltimo colocado do campeonato, com 18 pontos, o Guarani precisa da vitória para não ficar em situação ainda mais complicada na tabela.

Mais artigos abaixo

"(Segundo turno) Acaba sendo mais difícil que o primeiro. As equipes já se conhecem. É óbvio que, com a abertura da janela, provavelmente ajustes vão ser feitos e nós já estamos começando os nossos. Precisamos fazer um segundo turno realmente de recuperação. A partir de domingo, não podemos falhar de jeito nenhum nos jogos em casa", disse o técnico Mozart.

Há três jogos sem vencer, o Brusque quer o triunfo para permanecer fora da zona de rebaixamento. O time catarinense está na 12ª posição, com 22 pontos marcados, e segue sem ter Crislan, Toty, Diego Jardel e Fernandinho, todos no departamento médico..

Prováveis escalações

Possível escalação da Guarani: Kozlinkski, Lucas Ramon, João Victor, Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaque, Nicolas Careca, Bruno José e Júlio César.

Possível escalação do Brusque: Jordan, Pará, Alemão, Wallace Reis, Airtor, Rodolfo, Zé Mateus, Wagner Balotelli, Álvaro, Fernandinho e Crislan.

Desfalques da partida

Guarani:

Giovanni Augusto e Eliel: lesionados.

Brusque:

Crislan, Toty, Diego Jardel e Fernandinho: lesionados.

Quando é?

JOGO Guarani x Brusque DATA Domingo, 24 de julho de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Marques (PR)

Assistentes: Ivan Bohn e Victor dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Lucas Bellote (SP)

VAR: Marco Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 1 Grêmio Série B 19 de julho de 2022 CRB 1 x 1 Brusque Série B 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Cruzeiro Série B 30 de julho de 2022 11h (de Brasília) Brusque x Sampaio Corrêa Série B 4 de agosto de 2022 19h30 (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Guarani Série B 20 de julho de 2022 Guarani 0 x 2 Bahia Série B 16 de julho de 2022

Próximas partidas