Griezmann encontra nova posição que pode ser "salvação" no Barcelona

Atuando na posição em que jogava no Atlético de Madrid, francês foi mais participativo, fez dois gols e mostrou bom entrosamento com Messi e Suárez

A fase do ainda está longe de ser boa. Mas enquanto os problemas internos continuam e o Real Madrid segue em primeiro lugar em La Liga sem tropeçar, os torcedores puderam finalmente ver uma grande partida da equipe neste domingo (05), na vitória por 4 a 1 contra o Villarreal. E na boa atuação, o grande destaque ficou por conta de Antoine Griezmann, que mostrou uma evolução enorme jogando em nova posição.

Após atuar aberto pela esquerda, e como um atacante de referência na ausência de Suárez, e não render como esperado, o francês foi sacado do time por Setién, um dos fatores que aumentou ainda mais a descontentamento da torcida com o treinador.

Mas no jogo de domingo, jogando de maneira parecida como atuava no , com Diego Simeone, e na seleção da , mais centralizado e próximo do centroavante, Griezmann mostrou um entendimento muito maior com Messi e Suárez no ataque culé.

Jogando da maneira como se destacou em toda sua carreira, com liberdade para se movimentar e tendo um atacante de referência à sua frente, Griezmann marcou dois golaços. O primeiro, de letra, depois de completar cruzamento de Jordi Alba. O segundo foi um dos gols mais bonitos da temporada, encobrindo o goleiro após passe de calcanhar de Lionel Messi.

O entendimento do francês com Messi, Suárez, Alba e cia. não havia sido visto até então. Além disso, participou mais do jogo, se apresentou dentro da grande área nos lances de ataque e pôde dividir um pouco da armação da equipe com Lionel Messi, o que tira um pouco do peso sobre o argentino de organizar todas as jogadas ofensivas do time.

O Griezmann mais participativo da temporada

Contra o Villarreal, Griezmann criou três chances reais de gol - duas delas convertidas pelo próprio jogador -, deu 45 passes certos em 46 tentados e tocou na bola 56 vezes. Em comparação com as outras partidas, o francês cria menos de uma chance de gol por jogo (0,94), e tem médias de 32 passes e 42 toques na bola.

Assim, fica claro que, jogando mais centralizado, o atacante finalmente pôde lembrar o Griezmann que encantava jogando pelo Atlético de Madrid. Além disso, ele conseguiu potencializar as atuações de Messi e Suárez coletivamente. Agora, é claro que o Barcelona ainda precisa testar mais vezes o novo esquema, principalmente contra adversários mais exigentes.

Se tudo der certo e a equipe reencontrar de fato o bom futebol, os culés ainda precisam torcer para o tropeçar para seguir sonhando com o título de . Por outro lado, o clube ainda segue vivo na Champions League e uma recuperação agora pode significar mais chances de voltar a conquistar uma “orelhuda”.