Setién erra ao deixar Griezmann na reserva do Barcelona: é o que dizem os números

Depois da polêmica substituição contra o Atlético de Madrid, a discussão sobre uma possível humilhação por parte do técnico foi aberta

Com Antoine Griezmann saindo do banco, Setién não ganha. É o que dizem os números do jogador francês, cujo caso explodiu após a substituição no x Atlético.

Como substituto, o Barça não vence

Desde a chegada do Setién, Griezmann participou de todos os 18 jogos oficiais da equipe. Em quatro deles, saiu do banco e o Barça não conseguiu vencer.

Após a derrota contra o nas quartas de final da Copa onde ele apostou em apenas atacantes deixando o francês no banco (1 a 0), chegaram mais três empates após o reinício do pós-coronavírus que fizeram o Barça perder sua vantagem de dois pontos em relação ao Madrid e teve que "rezar" para poder alcançá-lo na classificação.

Contra Sevilha foi Braithwaite que formou o trio com Messi e Suarez (0 a 0) e contra foi Ansu Fati que fez o mesmo (2 a 2). Em ambos os jogos Griezmann desfrutou de apenas 13 e 9 minutos respectivamente.

Um substituto contra o Atlético que abriu a caixa do trovão

Ele, de novo, saiu do banco contra o Atlético de Madrid, na partida vital do Campeonato Espanhol, onde Setién mudou a equipe, evitando o trio para reforçar o meio-campo com Arturo Vidal. Quando a equipe estava sofrendo com a pressão, ele puxou Ansu Fati enquanto Griezmann estava aquecendo por 35 minutos, esperando por sua chance. Quando chegou no minuto 90 ele entrou e, junto com a explicação de Setién de que "eu entendo o jogador e vou falar com ele, mas não vou pedir desculpas", acendeu a chama e fez o irmão e o pai do Pequeno Príncipe explodirem nas redes sociais.

De fato, a imprensa foi unânime em entender que o gesto de ter Griezmann aquecendo por 35 minutos e só colocá-lo nos acréscimos beirava a humilhação.

11 vitórias em 14 jogos com Griezmann como titular

Por outro lado, nas 14 partidas em que Griezmann foi titular com Setién, Barça obteve 11 vitórias, um empate (contra o na Liga dos Campeões, onde ele quem marcou o gol de empate) e duas derrotas, contra o e o .

A chegada de Braithwaite, após a lesão de Dembélé, antes da parada, a tentativa de dar minutos às pratas da casa, com maior protagonismo a Ansu Fati e a recuperação de Suárez, fez com que Griezmann não encontrasse espaço que lhe levou à assinatura estelar da temporada e pela qual foram pagos € 135 milhões.

Ainda faltam cinco jogos para lutar por uma liga que muitos consideram perdida para o Barcelona e uma Liga dos Campeões em agosto para ver o que acontece com Griezmann, que é o protagonista de um caso que tem uma solução difícil.