Grêmio vende Vanderson para o Monaco após reviravolta

A direção do Grêmio deve anunciar nas próximas horas a venda do lateral-direito Vanderson para o Monaco, da França. O valor gira em torno de 12 milhões de euros, com possibilidade de o Grêmio receber mais três milhões de euros caso o lateral atinja as metas estabelecidas em contrato -- totalizando 15 milhões de euros.

Na semana passada o Tricolor havia encaminhado a venda de Vanderson para o Brentford, da Inglaterra, por 11 milhões de euros, mas durante o final de semana o clube francês acabou atravessando o negócio com uma proposta mais vantajosa para o Grêmio e encaminhou a contratação do atleta.

O lateral deve ir esta semana para França para realizar exames clínicos e assinar contrato. O dinheiro da venda de Vanderson vai ajudar o Grêmio a buscar reforços para a próxima temporada. A ideia dos dirigentes é anunciar três contratações nesta semana, uma espécie de presente de natal para os torcedores.

O primeiro nome pode ser o do lateral direito Orejuela, que pertence ao São Paulo e viria por empréstimo até o final da temporada de 2022. Além de Orejuela, a direção tricolor ainda tenta um zagueiro e um centroavante.