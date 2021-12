Milan e Monaco se juntam a Brentford interessados em Vanderson, do Grêmio

O Milan e o Monaco se juntaram ao Brentford interessados no futebol de Vanderson, do Grêmio. Os clubes italiano e francês, no entanto, não formalizaram agora uma proposta ao Tricolor gaúcho como os ingleses fizeram na reta final da última janela de transferências, na qual sinalizaram pagar cerca de 15 milhões de euros pelo jogador.

Há alguns meses o Grêmio recusou uma oferta de empréstimo do Milan por Vanderson. Naquele momento, o presidente Romildo Bolzan afirmou que não liberaria o jogador até o fim do ano. Agora, um acordo pode sair se houver uma boa oferta concreta.

Isso porque o Grêmio está disposto a negociar o lateral, mesmo com a iminente saída de Rafinha, cujo contrato termina no final de dezembro.

Em situação dramática no Brasileirão, o Tricolor sabe que precisará de dinheiro para o ano de 2022 e a negociação de atletas é uma das maneiras de fazer caixa.

Nesta quinta-feira, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG, na Arena, pela última rodada do Brasileirão, e precisa vencer além de contar com outros resultados para não ser rebaixado para a Série B.

*colaborou Cristiano Silva