Grêmio quer anunciar 'pacotão de natal' com três reforços; Orejuela está no radar

A direção do Grêmio trabalha de maneira intensa para anunciar, até quarta-feira (22), três contratações. O pacotão de Natal pode ser composto por um zagueiro, um lateral, jogadores de meio-campo e ataque.

Em um breve contato com a reportagem da Goal, o vice de futebol, Dênis Abrahão, falou sobre os planos do Tricolor para este final de temporada.

“Estamos trabalhando para anunciar três contratações até quarta-feira. Estamos tentando jogadores para todas as posições, menos goleiro”, destacou o vice de futebol gremista.

Uma das possibilidades é o lateral direito Orejuela, que já defendeu o Grêmio em 2020, atuando em 31 partidas, antes de ser negociado com o São Paulo. O colombiano de 26 anos não está nos planos do Tricolor Paulista e pode ser uma das novidades do clube gaúcho para 2022. O dirigente gremista, porém, nega uma troca por Alisson.

“O Orejuela está no radar, mas ainda não tem nada certo. E se contratar não será uma troca pelo Alisson. Nós vamos tentar uma rescisão amigável com o Alisson e aí ele poderá definir onde vai jogar. Se o Orejuela for contratado, não será por troca pelo Alisson”, destacou Denis Abrahão.

Em relação à defesa, foi especulado que o Grêmio poderia buscar um defensor argentino: o nome de Gastón Suso, do Arsenal-ARG, seria uma das alternativas.

“Não vou contratar zagueiro argentino, não estamos negociando com zagueiro argentino. A ideia é contratar jogadores brasileiros e que estão atuando no Brasil”, declarou o vice de futebol gremista.

Saídas encaminhadas

Além do atacante Alisson, a direção gremista está encaminhando as rescisões do zagueiro Paulo Miranda e do atacante Éverton.

“Vamos conversar com os empresários do Paulo Miranda e do Éverton, ainda esta semana, e é possível que se consiga um acordo amigável para as saída dos dois”, disse Dênis Abrahão

O futuro de Douglas Costa também deverá ser definido antes do Natal. Esta semana deverá ocorrer uma reunião entre o empresário do meia-atacante com os dirigentes do Grêmio para definir a sua rescisão de contrato. O São Paulo, como informou a Goal, é um dos principais interessados.