Grêmio x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Gre-Nal 439 será disputado neste domingo (21), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Internacional se enfrentam no início da noite deste domingo (21), na Arena, a partir das 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois do empate com o Cruzeiro em 1 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio volta a sua atenção para a recuperação no Brasileirão. No meio da tabela, com oito pontos, a equipe vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Vina, gripado, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, o técnico Renato Gaúcho pode optar pela entrada de Nathan no meio-campo.

Assim como o rival, o Internacional entra em campo pressionado. Depois da derrota para o América-MG por 2 a 0 na Copa do Brasil, o Inter busca reencontrar o caminho da vitória. No Brasileirão, com sete pontos, vem de três derrotas seguidas.

Em 438 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 160 vitórias, contra 140 do Grêmio, além de 138 empates. No último encontro válido pelo Gauchão de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Vina (Nathan); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Internacional: Keiller; Bustos (Igor Gomes), Moledo, Mercado e Thauan Lara; Campanharo, Baralhas (Johnny), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Grêmio

Geromel, Pepê, João Pedro, Ferreira, Jhonata Robert e Diego Souza são desfalques.

Internacional

Aránguiz, com lesão na panturrilha, está fora.

Quando é?