Internacional x Grêmio: Quem venceu mais Gre-Nais?

Equipes se enfrentam neste domingo (17) e fazem o primeiro clássico gaúcho da temporada

e se enfrentam no Beira-Rio, neste domingo (17), em partida válida pela décima rodada do . O clássico Gre-Nal será o de número 418 na história, o primeiro da temporada.

Aproveitando a oportunidade, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

Gre-Nal: quem venceu mais na história?



(Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 417 vezes, com 156 vitórias do Inter contra 130 do Grêmio, além de 131 empates. O já balançou as redes 584 vezes e sofreu 547 gols.

Gre-Nal: quem venceu mais pelo ?



(Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Gaúcho, o resultado que mais vezes se repetiu foi o empate: 61. O Inter venceu 56 duelos e o Grêmio outros 47.

Gre-Nal: quem venceu mais pelo Brasileirão?



(Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)

Levando em conta apenas os duelos pelo Brasileirão, a vantagem é gremista: 22 vitórias, 15 empates e 19 triunfos do Colorado.

Quem leva vantagem na Arena?



(Foto: Lucas Uebel/Getty)

Inaugurada em 2012, a Arena Grêmio já recebeu o clássico 11 vezes, com três vitórias do Tricolor contra uma do inter, além de sete empates.

No Estádio Olímpico, antiga casa gremista, aconteceram 123 jogos. Foram 41 vitórias dos donos da casa contra 34 dos visitantes, além de 48 empates.

E no Beira-Rio, quem leva vantagem?



(Foto: Fernando V. Flores)

No Beira-Rio, casa do Internacional, são 45 vitórias do Colorado, 41 empates e 29 triunfos do Tricolor.