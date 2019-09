Goiás x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo neste sábado (7), em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sob o comando de Mano Menezes pela primeira vez, o visita o neste sábado (7), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Palmeiras DATA Sábado, 7 de setembro LOCAL Serra Dourada - Goiás, BRA HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

Vindo de derrota para o por 2 a 0, o Esmeraldinho busca a recuperação contra o Palmeiras e a sua principal esperança está nos pés de Kayke, artilheiro do time no torneio com seis gols.

Atualmente, o Goiás ocupa a 13ª posição, com 21 pontos, enquanto o Palmeiras é o quinto, com 30.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Kevin (Daniel Guedes), Fabio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Yago Felipe e Marlone; Marcelo Hermes (Leandro Barcia), Michael e Kayke

PALMEIRAS

Do outro lado, após ser eliminado na e ser derrotado pelo na última rodada, Felipão não resistiu aos resultados negativos e acabou caindo. Para o seu lugar, Mano Menezes foi anunciado apesar das críticas da torcida.

O ex-técnico do Cruzeiro chega com o principal desafio de ajustar a defesa, enquanto o retrospecto entre as equipes está do lado do . O time paulista ganhou 24 vezes, empatou nove jogos e foi derrotado em 13 confrontos.

Provável escalação do Palmeiras: Jaílson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa (Victor Luís); Matheus Fernandes, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Zé Rafael; Dudu e Luiz Adriano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Goiás Brasileirão 1 de setembro x Goiás Copa Verde 4 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Luverdense Copa Verde 11 de setembro 16h (de Brasília) x Goiás Brasileirão 15 de setembro 16h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 2 Grêmio Libertadores 27 de agosto Flamengo 3 x 0 Palmeiras Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas