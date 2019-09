Anfitrião na noite deste sábado, o vem de derrota fora de casa para o , no último domingo (2 a 0), mas venceu seu último duelo em casa diante do por 2 a 1: o time de Ney Franco chega para a partida na 14ª colocação, com 21 pontos conquistados, seis acima da zona de rebaixamento.

O , por sua vez, se concentra no Brasileirão após as quedas na Copa do e agora no comando de Mano Menezes, substituindo a Luiz Felipe Scolari. O time alviverde não vence no Brasileiro desde o fim da pausa para a e 'despencou' da liderança, hoje ocupada pelo : o é quinto colocado com 30 pontos e um jogo atrasado diante do .

Veja a tabela atualizada do Brasileirão