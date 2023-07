Jogo será disputado nesta segunda-feira (17), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (17), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Goiás volta a campo pressionado pela vitória. No momento, o Esmeraldino está na zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados.

"Nosso próximo adversário tem um time mais pesado, mais caro, mas é importante que o Goiás, para ser competitivo em todos os jogos, seja mais organizado, tenha mentalidade ganhadora, não tenha medo de perder, temos que correr mais que o adversário. Só dessa forma poderemos equilibrar os jogos e é nisso que estamos trabalhando", afirmou Armando Evangelista.

Já o Atlético-MG, que não vence há cinco rodada (três empates e duas derrotas), busca os três pontos para entrar na luta pelo G-6. No momento, o Galo aparece no meio da tabela, com 20 pontos e um aproveitamento de 47%.

Para o confronto, o técnico Felipão, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, volta a comandar a equipe, assim como o atacante Hulk. Por outro lado, Battaglia e Mariano, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, podem ser substituídos por Otávio e Edenilson.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 23 vitórias, contra 18 do Goiás, além de 18 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Esmeraldino venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Morelli) e Luís Oyama; Matheusinho, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Igor Gomes, Edenilson (Patrick), Paulinho, Vargas (Kardec) e Hulk. Técnico: Felipão.

Desfalques

Goiás

Guilherme Marques, expulso contra o Santos, e Julian Palacios, com lesão muscular, são desfalques.

Atlético-MG

Battaglia e Mariano, suspensos, estão fora, assim como Hyoran, Zaracho e Pavón no departamento médico.

Quando é?