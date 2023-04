Equipes entram em campo neste sábado (22), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Com mais de 35 mil ingressos vendidos, Fortaleza e Fluminense se enfrentam na tarde deste sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta as atenções para a disputado do Brasileirão. Com 100% de aproveitamento no torneio, a equipe divide a liderança com o Botafogo, com seis pontos cada.

Do outro lado, o Fortaleza, em terceiro, com quatro pontos, pode assumir a liderança provisória em caso de vitória. Na primeira rodada empatou com o Internacional em 1 a 1, e na sequência venceu o Coritiba por 3 a 0.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 10 vitórias, contra seis do Fortaleza, além de cinco empates. No último jogo válido pelo Brasileirão de 2022, o Fluminense saiu vitorioso com um placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Tomás Pochettinho; Moisés, Lucero e Thiago Gallardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Fluminense

Marcelo sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita.

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?