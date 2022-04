Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Carioca 2022

Vale o título! Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (2), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Tricolor pode perder por um gol de diferença. Caso o Rubro-Negro vença por dois gols, a disputa vai para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, da Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e do YouTube (Camisa 21), na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Sábado, 2 de abril de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, da Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e do YouTube (Camisa 21), na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Maracanã. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado após a derrota sofrida no primeiro jogo, o Flamengo entra em campo em busca da recuperação e do tetracampeonato inédito no Cariocão, enquanto o Fluminense busca o primeiro título na temporada após a eliminação precoce na Pré-Libertadores.

"É uma vitória que não nos garante nada, vamos colocar a bola no chão de novo e ver o que vai acontecer. Nosso presidente comentou isso, ali no vestiário, o saudoso Nelson Rodrigues, sandália da humildade", afirmou o técnico Abel Braga.

O Tricolor encerrou a primeira fase na liderança, com 28 pontos (nove vitórias, um empate e uma derrota), e eliminou o Botafogo na semifinal.

Já o Rubro-Negro, ficou em segundo lugar, com 26 pontos, (oito vitórias, dois empates e uma derrota), e venceu o Vasco antes da final.

Ingressos esgotados para a final

O segundo jogo da final do Cariocão terá casa cheia no Maracanã. Os ingressos esgotaram menos de 24h depois do início da comercialização.

Vale destacar que o setor norte é exclusivo para a torcida do Flamengo, enquanto o sul é do Fluminense. Os setores leste e oeste são áreas mistas, assim como o Maracanã Mais.

ATENÇÃO, TORCIDA TRICOLOR! INGRESSOS ESGOTADOS PARA A DECISÃO DE SÁBADO! VAMOS JUNTOS LUTAR POR MAIS ESSA TAÇA!



Os pontos de venda agora funcionam apenas para retirada de ingressos e gratuidades! pic.twitter.com/0S5zdHViPQ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 31, 2022

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Fluminense nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,53 no triunfo do Rubro-Negro, $ 3,80 no empate e $ 5,75 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,85 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,95 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 11,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Botafogo Carioca 27 de março de 2022 Flamengo 0 x 2 Fluminense Carioca 30 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Oriente Petrolero Copa Sul-Americana 6 de abril de 2022 19h15 (de Brasília) Fluminense x Santos Brasileirão 9 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Vasco Carioca 20 de março de 2022 Flamengo 0 x 2 Fluminense Carioca 30 de março de 2022

Próximas partidas