Final do Cariocão 2022 pode ser decidida nos pênaltis? Quais os critérios de desempate?

Flamengo e Fluminense abriram a disputa da final do Campeonato Carioca de 2022 nesta quarta-feira, dia 30 de março, com vitória para o Tricolor por 2 a 0. Com um dos regulamentos mais confusos entre os estaduais do Brasil, que costuma sofrer mudanças a cada ano, o Cariocão geralmente causa dúvidas entre os torcedores. Assim, quais são os critérios de desempate para a decisão? O confronto pode ser decidido nas penalidades?

Para qualquer amante do futebol, mesmo que não seja torcedor das equipes envolvidas, ver uma final de campeonato ser decidida nas penalidades máximas é algo extremamente tenso e emocionante. E pelos critérios de desempate definidos para a decisão do Carioca 2022, algumas combinações de resultados podem levar o clássico entre Flamengo e Fluminense para os pênaltis.

Apesar de o confronto ser decidido em duas partidas, de ida e volta, não há vantagem do gol qualificado para a equipe que balançar as redes fora de casa, ao contrário do que acontece em muitas fases eliminatórias de outras competições. Dessa forma, será campeão o time que fizer mais pontos ao final dos dois jogos. Caso haja igualdade nos pontos somados, o saldo de gols será usado como desempate. Caso o empate persista, o duelo vai para as penalidades máximas, sem prorrogação.

Assim, com a vitória de 2 a 0 para o Flu, o Flamengo precisa de pelo menos uma vitória por dois de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Qualquer vitória maior, por três gols de diferença ou mais, dá o título para o Rubro-Negro.

Vale lembrar que, no ano passado, o Campeonato Carioca de 2021 também foi decidido entre Flamengo e Fluminense e a taça terminou indo para o Ninho do Urubu. Agora, o Tricolor tenta a revanche para diminuir a distância para seu rival no número total de títulos estaduais.