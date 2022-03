Final do Campeonato Carioca 2022: datas, horários e mais da decisão

A edição 2022 do Campeonato Carioca já está chegando ao fim. Dono da melhor campanha, o Flamengo está na final e busca um inédito tetracampeonato consecutivo em sua história. Os rubro-negros vão enfrentar o Fluminense, que superou o Botafogo na semifinal e , mesmo com derrota no segundo duelo contra os alvinegros, carimbou vaga para a decisão.

Embora ainda não tenha confirmado oficialmente, a tendência é que a FERJ, a federação carioca, antecipe as datas das finalíssimas do Campeonato Carioca por causa dos jogos do Flamengo na Libertadores da América.

Confira, abaixo, as principais informações da final do Carioca 2022

Quando serão os jogos da final?

Segundo matéria publicada pelo GE, o jogo de ida da final do Campeonato Carioca deve acontecer em 30 de março, uma quarta-feira, e a finalíssima será em 2 de abril, um sábado.

Os jogos devem ser antecipados no calendário por causa da participação do Flamengo, finalista do estadual, na Libertadores da América. Os rubro-negros enfrentam o Sporting Cristal, do Peru, no próximo 5 de abril. Os horários ainda não foram confirmados também.