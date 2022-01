Cariocão Play: quanto custa, quais jogos vão passar e como funciona o app da FERJ

Pioneiro nas transmissões por streaming dos campeonatos estaduais, o Cariocão Play está de volta nesta temporada e, claro, com muitas novidades.

O aplicativo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro transmitirá todos os jogos do Campeonato Carioca 2022. A ideia do streaming é personalizar ao máximo a experiência do torcedor com o aplicativo, promovendo diversas inovações tecnológicas.

Dessa forma, a GOAL te mostra tudo sobre o Cariocão Play e como assistir aos jogos na plataforma. Confira!

Quanto custa a assinatura do Cariocão Play?

Com transmissão de todas as partidas do Campeonato Carioca, o Cariocão Play é um serviço por assinatura, ou melhor um verdadeiro serviço de streaming.

Para contar com todo o conteúdo, o assinante desembolsará cerca de R$ 129,90, com o plano mensal a partir de R$ 49,90. O torcedor ainda pode optar por assinar os duelos de forma avulsa, que custará R$ 29,90.

Vale lembrar que a plataforma ainda conta com 10% de desconto para sócios torcedores adimplentes com seus respectivos clubes.

O que o Cariocão Play oferece?

O streaming oferece a transmissão dos 78 jogos do Campeonato Carioca 2022, que ainda será transmitido pela Record, na TV aberta, pelos pay-per-view das operadoras e nos canais do Ronaldo TV, Gaules e Casimiro Miguel, na Twitch, e no Flow Sport Clube, no YouTube, mas esses com apenas 16 jogos.

O streaming contará, ainda, com entrevistas, experiências personalizadas nas partidas e informações dos clubes, além de programs pré e pós-jogos. Para fechar, os assinantes poderão acessar o conteúdo, a qualquer momento, em smartphones, tablets, computadores e TVs.

Como funciona o Cariocão Play?

O Cariocão Play funciona da mesma maneira que uma plataforma de streaming com filmes e séries, por exemplo, mas com jogos de futebol do Campeonato Carioca.

O torcedor, além disso, poderá adquirir o pacote completo com todos os jogos, ou somente assinar a partida que deseja assistir.

Nas transmissões, os torcedores contaram com uma experiência única. Isto porque serão até seis transmissões diferentes nos jogos na Fla TV, Botafogo TV, Flu TV e Vasco TV, que contará com narrador e comentaristas especializados em estatísticas, e outra com narração e comentários neutros.