Fluminense x Flamengo: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar neste sábado (2), para Fluminense x Flamengo, clássico válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca, a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Tricolor pode perder por um gol de diferença. Caso o Rubro-Negro vença por dois gols, a disputa vai para os pênaltis.

"O resultado foi ótimo para nós. Temos que melhorar muito. Todo mundo sabe disso. Mas foi um jogo muito aguerrido, muito travado. Eles ficaram quase sempre com a bola. Isso dificultou jogarmos um pouco mais. No segundo tempo fizemos um grande trabalho e pudemos matar o jogo em dois contra-ataques que pudemos fazer o gol.", analisou Cano.

O Tricolor encerrou a primeira fase na liderança, com 28 pontos (nove vitórias, um empate e uma derrota), e eliminou o Botafogo na semifinal, enquanto o Rubro-Negro, ficou em segundo lugar, com 26 pontos, (oito vitórias, dois empates e uma derrota), e venceu o Vasco antes da final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo e com o Maracanã lotado, o Fluminense volta a contar com Fred, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, mas o técnico Abel Braga pode ter um desfalque importante.

Felipe Melo, com desconforto na perna, não participou da última atividade da equipe e é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Nino é o provável substituto.

Já o Flamengo terá Vitinho como principal desfalque. O meia-atacante sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita, enquanto Rodinhei, que não participou do primeiro duelo por conta de um desconforto na coxa, e Fabrício Bruno, são tratados como dúvidas.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Manoel, Felipe Melo (Nino) e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Luiz Henrique (William Bigode) e Cano.

Possível escalação do Flamengo: Hugo Souza; Fabrício Bruno (Gustavo Henrique), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei), João Gomes, Willian Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

FLAMENGO:

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Vitinho, Rodrigo Caio e Pablo: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Daniel do Espírito Santo e Carlos Henrique Lima

VAR: Carlos Eduardo Nunes

FERJ não dará premiação ao campeão

Pelo segundo ano consecutivo, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) não dará prêmios em dinheiro para o campeão, uma vez que que o campeonato não tem mais contrato com a TV Globo desde o final de 2020, e ainda não se tornou rentável.

Segundo soube a GOAL, a expectativa é de que nas próximas edições já se encontre uma maneira de rentabilizar o torneio.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Fluminense nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,53 no triunfo do Rubro-Negro, $ 3,80 no empate e $ 5,75 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,85 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,95 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 11,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Flamengo será transmitido ao vivo pela Record, na TV aberta, pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, pela Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e pelo YouTube (Camisa 21), na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.