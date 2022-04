Campeonato Carioca não dará premiação ao campeão pelo segundo ano seguido

Flamengo e Fluminense decidem neste sábado (02), o título do Campeonato Carioca. O Tricolor tem boa vantagem e pode perder por até um gol de diferença para ser campeão. Já o Rubro-Negro, precisa fazer pelo menos dois de diferença para levar a decisão para os pênaltis e três para vencer de forma direta.

Todos os ingressos para a partida estão esgotados e a promessa é de casa cheia no Maracanã. Tudo certo, não fosse um pequeno detalhe: o campeão não terá direito a uma premiação em dinheiro pelo segundo ano seguido. Ou seja, receberá apenas o troféu.

A explicação da Federação de Futebol do Rio é bem simples, a competição, que hoje não tem mais contrato com a TV Globo desde o final de 2020 ainda não se tornou rentável. O modelo multiplataforma, com transmissões nas Tvs dos clubes, PPV das operadoras, emissora de TV entre outros, ainda é uma espécie de experiência, todos entendem ser válida.

Segundo soube a GOAL, à medida que o novo modelo de transmissão se consolidar, a premiação vai existir dentro de um critério estabecelido entre a Federação e os clubes que disputam a competição. A expectativa é de que nas próximas edições já se encontre uma maneira de rentabilizar o torneio afim de proporcionar uma prêmio ao vencedor.