Flamengo x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Mané Garrincha, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Embalado com duas vitórias consecutivas na temporada, o Flamengo volta a campo em busca de mais três pontos para seguir na luta pelo G-4 do Brasileirão. Atualmente, soma 24 pontos, cinco a menos que o Internacional, em quarto.

Mais artigos abaixo

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior ainda não terá a estreia de Vidal, que já está regularizado, mas deve realizar a sua primeira partida com a camisa rubro-negra, no próximo dia 30, contra o Atlético-GO.

Depois de poupar alguns jogadores diante do Coxa, o técnico pode voltar a ter os seus principais nomes para o duelo no Mané Garrincha.

Venha torcer pelo Mais Querido em Brasília!



Os ingressos para o duelo entre Flamengo e Juventude seguem à venda no site https://t.co/Q94rMuhro2. Garanta já o seu!



Para conferir os locais físicos de venda, acesse https://t.co/i6mb6BxbKI pic.twitter.com/OKfDHBKGca — Flamengo (@Flamengo) July 19, 2022

Do outro lado, o Juventude, na lanterna, com apenas 13 pontos (duas vitórias, sete empates e oito derrotas), busca reencontrar o caminho da vitória após oito jovos (cinco derrotas e três empates).

O técnico Umberto Louzer não poderá contar com Vitor Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma nove vitórias, contra 10 do Juventude, além de seis empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2021, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Forster e Moraes; Jean Irmer, Jádson e Paulo Henrique; Edinho (Óscar Ruíz), Marlon e Ricardo Bueno.

Desfalques da partida

Flamengo:

Rodrigo Caio, David Luiz e Bruno Henrique: lesionados.

Juventude:

Vitor Gabriel: suspenso (terceiro cartão amarelo).

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Juventude nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,33 na vitória do Rubro-Negro, $ 5,00 no empate e $ 10,00 caso o Juve vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,35 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,90, ou ímpar, pagando-se $1,95.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Flamengo x Juventude DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Atlético-MG Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Flamengo 2 x 0 Coritiba Brasileirão 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Flamengo Brasileirão 24 de julho de 2022 11h (de Brasília) Flamengo x Atlético-GO Brasileirão 30 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Goiás Brasileirão 17 de julho de 2022 Coritiba 2 x 2 Juventude Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas