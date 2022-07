O meio-campista desembarcou hoje no Rio para se apresentar ao rubro-negro; clube fechou com o chileno por 18 meses

O "Rei Arturo" já está no Rio de Janeiro. Na noite desta quarta-feira (6), às 18h15, o jogador chegou ao Rio de Janeiro e teve o primeiro contato com a torcida do Flamengo. Cerca de 100 rubro-negros se aglomeraram no saguão do Aeroporto do Galeão à espera do atleta. Agora, ele vai assistir ao jogo contra o Tolima, pela Copa Libertadores.

A tendência é que Vidal passe por exames médicos para, enfim, assinar com o Flamengo. Mas o torcedor do Mengão terá que aguardar cerca de duas semanas para ver o novo reforço em campo. Isso porque, ele só poderá jogar quando a janela de transferências do exterior abrir no Brasil.

Quando Vidal estreia pelo Flamengo?

A chegada de Arturo Vidal #Flamengo. Chileno parecia emocionado, pegou a plaquinha do chapolin e tudo @GoalBR pic.twitter.com/zktkZPKnY6 — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 6, 2022

Apesar de já ser jogador do Fla, Arturo Vidal não poderá ter sua estreia nos próximos dias. Isso ocorre pois o meio-campista veio de um clube estrangeiro.

Assim, deve esperar a janela de transferências internacionais ser aberta, no dia 18 de julho, para ter sua regularização oficializada. Com isso, sua estreia só deve ser realizada contra o Juventude, pelo Brasileirão, no dia 20 de julho.