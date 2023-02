Flamengo x Al-Hilal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Mundial de Clubes

Rubro-Negro busca avançar à final do Mundial nesta terça-feira (7), em Marrocos; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo vaga na final! O Flamengo encara o Al-Hilal na tarde desta terça-feira (7), às 16h (de Brasília), em Marrocos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Al-Ahly x Real Madrid na decisão marcada para o próximo sábado (11). A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Cazé TV (YouTube), na internet, da GloboPlay, do Fifa+, e casimito (Twitch), no streaming. Na GOAL, você também pode acompanhar ao vivo clicando AQUI.

Na TV Globo, o jogo terá narração de Luís Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores, enquanto no SporTV, Gustavo Vilani será o narrador, com comentários de Ricardinho e Lédio Carmona.

Depois de ser derrotado pelo Liverpool por 1 a 0 na final em 2019, o Flamengo volta a disputar o Mundial de Clubes almejando o tão sonhado título. A primeira e última vez que o clube levantou o troféu da competição foi em 1981.

Com o apoio da torcida, mas pressionado, o Flamengo volta as atenções para o Mundial após ser derrotado pelo Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil. Sem desfalques, a equipe entrará em campo com força máxima sob o comando do técnico Vitor Pereira.

"É muito melhor ter a pressão para ganhar títulos, chegar à final, do que a pressão de jogar para não descer. Essa sufoca-nos, a outra incendeia-nos por dentro, entusiasma. Nós sentimos essa pressão, porque é uma oportunidade única, estamos a apenas dois jogos de algo incrível para nossas carreiras", afirmou o técnico português.

Do outro lado, o Al-Hilal avançou à semifinal após eliminar o Wydad Casablanca, campeão de África, por 5 a 4 nos pênaltis após empatar no tempo normal por 1 a 1. Vale lembrar que Vitor Pereira treinou o clube árabe Al Ahli na temporada 2013-14.

Marcelo Cortes/Flamengo

"Conheço bem o futebol árabe, já estive na Arábia Saudita. O pior erro que podemos cometer é achar que teremos alguma facilidade. Não acho que o aspecto físico será decisivo. Conheço bem o time deles, os aspectos individuais e coletivos. Têm qualidade, até por isso sempre mantém o nível", apontou o treinador do Flamengo.

"Tive um ano na Arábia Saudita, conheço bem o futebol de lá, o nível dos jogadores. Tem havido uma evolução. Estive lá há 10 anos, e desde então o Al Hilal tem se mantido em um nível alto. Tem mais estrangeiros também. O futebol tem evoluído, tanto que conseguiu bater o campeão do mundo, a Argentina. Há 10 anos, não seria possível", completou.

A campanha do Flamengo na Copa Libertadores 2023

Getty Images

Representando a América do Sul, o Flamengo garantiu a vaga à semifinal do Mundial ao ser campeão da Copa Libertadores 2022. Na ocasião, o Rubro-Negro bateu o Athletico-PR na final por 1 a 0, com gol de Gabigol, em Guayaquil.

Em 13 jogos disputados, o Flamengo conquistou 12 vitórias e apenas um empate, além de 33 gols marcados e oito sofridos. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar do Grupo E, e eliminou o Tolima (8 a 1 no agregado), o Corinthians (3 a 0 no agregado), e o Vélez Sarsfield (6 a 1 no agregado), nas oitavas, quartas e semi, respectivamente.

Os inscritos do Flamengo para o Mundial de Clubes

Apesar de ter viajado para o Marrocos com 31 jogadores, o Flamengo divulgou no último domingo (7) os 23 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes. A grande surpresa foi a presença de Rodrigo Caio, recuperado de lesão.

Goleiro: Santos, Matheus Cunha e Hugo Sousa

Lateral-direito: Varela e Matheuzinho

Zagueiro: Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e David Luiz

Lateral-esquerdo: Ayrton Lucas e Filipe Luís

Volante: Erick Pulgar, Vidal, Gerson e Thiago Maia

Meia: Everton Ribeiro e Arrascaeta

Atacante: Gabi, Pedro, Everton Cebolinha, Marinho, Matheus França

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo: Santos, Matheuzinho (Varela), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Escalação do provável Al-Hilal: .

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Al-Hilal

Não há desfalques confirmados.

Quando é?