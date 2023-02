Torcedores do Flamengo começam a chegar em Tanger para a semifinal do Mundial de Clubes

Fifa estima que cerca de 10 a 15 mil rubro-negros devem acompanhar a competição no Marrocos

Os torcedores do Flamengo começaram a desembarcar em Tanger, palco da semifinal do Mundial de Clubes, diante do Al Hilal, nesta terça-feira (6). No aeroporto e especialmente no trem, o número de torcedores com a camisa do time carioca já aparece com frequência.

A expectativa da Fifa é de que cerca de 10 a 15 mil torcedores do Flamengo desembarquem na cidade para acompanhar a partida. Muitos desses, no entanto, ainda sem ingressos para uma possível final e disputa de terceiro lugar, uma vez que ambas as partidas acontecerão no mesmo estádio, em Rabat, na capital do Marrocos.

O Flamengo, que está baseado em Rabat, também chega em Tanger nesta segunda-feira (6). O técnico Vitor Pereira comandou um treino pela manhã na capital e dará entrevista coletiva no inicio da noite, já no palco da partida. Além dele, o zagueiro David Luiz também falará com a imprensa.

Flamengo e Al Hilal se enfrentaram em 2019, também pela semifinal do Mundial de Clubes. O time carioca venceu os sauditas por 3 a 1, mas apesar do placar, levou alguns sustos na partida. Na ocasião, o Rubro-Negro enfrentou o Liverpool na grande decisão e perdeu por 1 a 0.