O Flamengo já ganhou o Mundial de Clubes?

Os rubro-negros são, ao lado do Real Madrid, os grandes favoritos ao título que será disputado em fevereiro de 2023

O Flamengo começou a temporada 2023 com apenas um pensamento: o Mundial de Clubes de 2022, disputado no Marrocos. Será a terceira participação do Rubro-Negro na competição, sendo a segunda desde que o torneio passou a ser organizado e chancelado pela FIFA. Tendo o Real Madrid como outro favorito nesta disputa, a expectativa flamenguista é de conquistar o mundo pela segunda vez em sua história.

Isso porque o Flamengo conquistou a Copa Intercontinental de 1981, torneio que até então era considerado o Mundial de Clubes. Os rubro-negros haviam conquistado a primeira de suas três Libertadores e venceram o Liverpool por 3 a 0 em dezembro daquele ano, no Japão. Zico foi o grande destaque daquela partida, cujos gols rubro-negros foram marcados por Nunes (2x) e Adílio.

Getty

O sonho do bi-mundial flamenguista voltou a ficar mais perto em 2019, depois da histórica temporada protagonizada pela equipe então comandada pelo português Jorge Jesus. Em dezembro daquele ano, o Flamengo chegou embalado após os títulos da Libertadores e Brasileiro. Ao contrário de 1981, desta vez o título não seria definido em apenas um jogo, uma vez que desde a entrada da FIFA na organização dos Mundiais, a partir de 2000, times de outros países também entram na disputa.

Em 2019 o Flamengo venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1 na semifinal. Arrascaeta e Bruno Henrique fizeram os gols, além de um tento contra do zagueiro Ali Al Bulayhi. A final, assim como em 1981, foi contra o Liverpool, mas desta vez o desfecho foi outro: na prorrogação, o brasileiro Roberto Firmino fez o único gol do encontro e os ingleses terminaram com a taça.

Agora em 2023, o Flamengo chega para a edição 2022 do Mundial de Clubes com esperanças renovadas. Os cariocas enfrentam Wydad Casablanca, do Marrocos, ou novamente o Al-Hilal. A expectativa é de uma final contra o Real Madrid.