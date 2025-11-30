+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Final
Tauan Ambrosio

Flamengo na Libertadores: relembre todas as campanhas do Rubro-Negro

De 1981 até 2025! A GOAL separou de forma resumida a história rubro-negra na competição continental

A Libertadores da América é um campeonato especial para os torcedores do Flamengo. O torneio já consagrou Zico e sua geração antes de, décadas depois, fazer o mesmo com a equipe avassaladora treinada por Jorge Jesus em 2019 e com as duas conquistas posteriores.

Na edição de 2022, com Dorival Júnior, o Rubro-Negro garantiu sua terceira taça, ao bater o Athletico-PR na decisão. Em 2023, porém, a equipe comandada por Jorge Sampaoli foi eliminada nas oitavas de final para o Olimpia, do Paraguai. Na última, em 2024, ficou pelo caminho ao trombar com o Peñarol, do Uruguai, nas quartas.

Em 2025, a equipe de Filipe Luís foi campeã ao bater o Palmeiras na final por 1 a 0, em Lima, no Peru, se tornando o primeiro clube brasileiro com quatro conquistas da competição. Relembre como foram todas as outras campanhas do Rubro-Negro na história da Libertadores.

  • Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 1981

    1981 – Campeão

    O Flamengo disputou a edição 1981 da Libertadores credenciado pelo título brasileiro conquistado um ano antes, até então o primeiro da história do clube. E a estreia foi com o pé direito: comandados por Zico no meio-campo, o Fla levantou a taça logo em sua primeira chance.

    Campanha: 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates e uma derrota.

    Gols marcados: 28

    Gols sofridos: 13

    Jogo do título: Flamengo 2x0 Cobreloa (Chile) – gols: Zico (2x)

    Time base: Raul; Leandro, Mozer, Figueiredo e Júnior; Andrade e Adílio; Tita, Zico e Lico; Nunes. Técnico: Paulo César Carpegiani (Dino Sani começou a campanha).

  • 1982 – Eliminado na fase semifinal

    Conforme o regulamento da Libertadores na época, o campeão entrava para defender seu título já na fase semifinal da edição seguinte. E após quatro jogos, o Flamengo acabou sendo eliminado pelo Peñarol – que ficaria com o título naquele 1982.

    Campanha: 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas.

    Gols marcados: 7

    Gols sofridos: 4

  • 1983 – Eliminado na primeira fase

    Campeão brasileiro de 1982, o Flamengo não fez uma boa campanha na Libertadores do ano seguinte. Caiu na primeira fase, sem conseguir avançar no grupo que continha Grêmio e os bolivianos Bolívar e Blooming – vale lembrar que apenas um time seguia em frente nestes chaveamentos.

    Campanha: 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas.

    Gols marcados: 15

    Gols sofridos: 10

  • 1984 – Eliminado na fase semifinal

    Campeão do Brasileirão de 1983, o Flamengo voltou a fazer uma boa campanha na Libertadores em 1984 mesmo sem contar com Zico, que na época havia sido negociado para a Udinese, da Itália. Entretanto, a vaga para a decisão ficou pelo caminho por detalhes após a disputa de um jogo extra contra o Grêmio (na qual o empate sem gols favoreceu os gaúchos, que seriam vice-campeões).

    Campanha: 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, uma derrota.

    Gols marcados: 28

    Gols sofridos: 13

  • 1991 – Eliminados nas quartas

    Após sete anos de ausência, o Flamengo retornava à Libertadores e via uma competição modificada. E com novos atalhos de classificação: foi soba condição de campeão da Copa do Brasil de 1990 que os rubro-negros conseguiram a vaga para a edição 1991 do certame sul-americano.

    Comandados por um ainda jovem técnico Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo caiu para o Boca Juniors nas quartas de final.

    Campanha: 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, uma derrota.

    Gols marcados: 21

    Gols sofridos: 10

  • 1993 -Eliminado nas quartas

    Campeão brasileiro de 1992, o Flamengo conseguiu manter a base daquela equipe vitoriosa para 1993. Mas tinha um São Paulo espetacular do outro lado, e o Tricolor Paulista bateu os rubro-negros nas quartas de final.

    Campanha: 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas.

    Gols marcados: 19

    Gols sofridos: 12

  • 2002 – Eliminado na fase de grupos

    Após um longo jejum sem participações, o Flamengo voltou a disputar a Libertadores apenas em 2002 – após ter conquistado a vaga através da extinta Copa dos Campeões. A equipe ficou na última posição do Grupo 8, atrás de Once Caldas, Universidad Católica do Chile e Olímpia.

    Campanha: 6 jogos, uma vitória, um empate, quatro derrotas.

    Gols marcados: 6

    Gols sofridos: 9

  • 2007 – Eliminado nas oitavas

    Campeão da Copa do Brasil de 2006, o Flamengo estreou na Libertadores de 2007 sonhando alto. Mas acabou sendo eliminado pelo Defensor, do Uruguai, no primeiro mata-mata.

    Campanha: 8 jogos, 6 vitórias, um empate, uma derrota.

    Gols marcados: 12

    Gols sofridos: 7

  • 2008 – Eliminado nas oitavas

    Depois de ter garantido a vaga pela primeira vez através da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro por pontos corridos (foi o terceiro colocado em 2007), o Flamengo também sonhava muito alto em 2008. Mas nas oitavas de final acabou sendo eliminado, dentro do Maracanã, pelo América do México em uma das maiores viradas já registradas na Libertadores.

    Campanha: 8 jogos, 5 vitórias, um empate, 2 derrotas.

    Gols marcados: 19

    Gols sofridos: 9

  • 2010 – Eliminado nas quartas

    Voltando, pouco a pouco, a ser mais assíduo nas disputas de Libertadores, o Flamengo era mais uma vez o representante campeão brasileiro do ano anterior. Mas acabou caindo nas quartas de final, eliminado pela Universidad de Chile.

    Campanha: 10 jogos, 5 vitórias, um empate, 4 derrotas.

    Gols marcados: 17

    Gols sofridos: 15

  • 2012 – Eliminado na fase de grupos

    Quarto colocado do Brasileirão de 2011, o Flamengo caiu ainda na fase de grupos da Libertadores de 2012. E foi com requintes de crueldade, com o Emelec conseguindo a segunda vaga do Grupo 2, no lugar dos rubro-negros, ao bater o Olímpia nos minutos finais.

    Campanha: 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas.

    Gols marcados: 15

    Gols sofridos: 12

  • 2014 – Eliminado na fase de grupos

    Com o status de campeão da Copa do Brasil do ano anterior, o Flamengo não teve final feliz na Libertadores de 2014 e ficou apenas na fase de grupos.

    Campanha: 6 jogos, 2 vitórias, um empate, 3 derrotas.

    Gols marcados: 10

    Gols sofridos: 10

  • 2017 – Eliminado na fase de grupos

    Os anos marcados por campanhas decepcionantes do Flamengo na Libertadores seguiam. Em 2017 os rubro-negros ficaram na terceira posição do grupo que tinha San Lorenzo, Athletico-PR e Universidad Católica do Chile.

    Campanha: 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas.

    Gols marcados: 11

    Gols sofridos: 7

  • 2018 – Eliminado nas oitavas

    Após anos sem conseguir passar da fase de grupos, em 2018 o Flamengo superou este obstáculo... mas caiu logo no primeiro mata-mata, eliminado pelo Cruzeiro.

    Campanha: 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, uma derrota.

    Gols marcados: 8

    Gols sofridos: 6

  Gabriel Barbosa Gabigol Flamengo Copa Libertadores 2019

    2019 – Campeão

    A campanha do segundo título rubro-negro começou com Abel Braga no banco, mas alcançou nível de excelência após a chegada do técnico português Jorge Jesus já durante os mata-matas. Na primeira final única da história da Libertadores, o Flamengo protagonizou virada espetacular nos últimos minutos contra o River Plate e pôde comemorar o título.

    Campanha: 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas.

    Gols marcados: 14

    Gols sofridos: 10

    Jogo do título: Flamengo 2x1 River Plate (Argentina) – gols: Borré para o River Plate, Gabigol (2x) para o Flamengo.

    Time base: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão; Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus (Abel Braga começou a campanha).

  • 2020 – Eliminado nas oitavas

    Favorito ao título após o 2019 inesquecível, o Flamengo caiu nas oitavas de final ao ser derrotado pelo Racing na disputa por pênaltis das oitavas de final.

    Campanha: 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, uma derrota.

    Gols marcados: 16

    Gols sofridos: 10

  • 2021 – Vice-campeão

    O Flamengo fez boa campanha na Libertadores 2021, com o time se mostrando engrenado sob o comando de Renato Gaúcho. A final foi contra o Palmeiras, em Montevidéu, e foi decidida apenas na prorrogação. Andreas Pereira, do Flamengo, escorregou e coube ao então palmeirense Deyverson marcar o gol alviverde.

    Campanha: 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates, uma derrota.

    Gols marcados: 33

    Gols sofridos: 14

  Pedro Gabigol Flamengo Vélez Libertadores 31 08 2022

    2022 - Campeão

    Depois de se classificar na primeira posição de seu grupo, o Flamengo eliminou o Tolima, da Colômbia, com um placar agregado de 8 a 1 (goleando por 7 a 1 no jogo de volta dentro do Maracanã).

    Nas quartas, o time superou o Corinthians. Conquistou uma vitória por 2 a 0 em Itaquera e triunfou novamente no Maracanã, dessa vez por 1 a 0.

    Já nas semis, despachou o Vélez Sarsfield com um placar agregado de 6 a 1 (4 a 0 na Argentina e 2 a 1 no Rio de Janeiro).

    Na dura final contra o Athletico Paranaense, o rubro-negro contou com a estrela de Gabigol, que marcou o único gol da partida e deu o título ao Fla.

    Campanha: 13 jogos, 12 vitórias, um empate.

    Gols marcados: 33

    Gols sofridos: 8

  24052023 Ñublense Flamengo Gabigol Rafael Caroca y Bernardo Cerezo

    2023 - Eliminado nas oitavas

    Na temporada de 2023, o Fla foi o cabeça de chave do grupo A, enfrentando o Aucas, Ñublense e Racing na primeira fase. Porém, a equipe só alcançou o segundo lugar do grupo, com apenas 11 pontos conquistados.

    Com esse desempenho, o sorteio definiu que o Flamengo encarasse o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas, equipe que terminou na liderança do Grupo H, com 14 pontos. No duelo de ida, disputado no Maracanã, a equipe levou a melhor por 1 a 0.

    No entanto, no Defensores del Chaco, acabou derrotada por 3 a 2 no placar agregado, culminando em sua quinta eliminação nesta fase do torneio.

    Campanha: 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

    Gols marcados: 13

    Gols sofridos: 8

  FBL-LIBERTADORES-PENAROL-FLAMENGO

    2024 - Eliminado nas quartas

    O Flamengo se classificou para a Libertadores 2024 como quarto colocado da Série A do Brasileirão de 2023, sendo cabeça de chave e garantindo vaga direta na fase de grupos.

    Passou da primeira etapa na segunda colocação, com dez pontos, três atrás do Bolívar, da Bolívia, líder com 13. Deixou Palestino, do Chile, e Millonarios, da Colômbia, para trás.

    Classificado com a 11ª melhor campanha, voltou a encarar o Bolívar nas oitavas de final. Na ida, em casa, venceu por 2 a 0. Na volta, na altitude, perdeu pela vantagem mínima, se classificando direto às quartas.

    Nas quartas de final, o adversário foi o Peñarol, do Uruguai. A equipe de Tite perdeu a ida, no Maracanã, por 1 a 0, e empatou a volta, em Montevideo, em 0 a 0, sendo eliminada entre os últimos oito sobreviventes.

    Campanha: 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

    Gols marcados: 13

    Gols sofridos: 6

  Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Final

    2025 - Campeão

    Após ter se classificado na segunda colocação do Grupo C, o Flamengo foi campeão e tornou-se o maior campeão brasileiro da história da Libertadores, com quatro conquistas, superando Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo, que têm três.

    Na fase de grupos, se classificou ao lado da semifinalista LDU e deixou para trás Central Córdoba, da Argentina - o qual arrancou uma de suas únicas duas derrotas, no Maracanã - e Deportivo Táchira, da Venezuela.

    Com a classificação ao mata-mata, a equipe comandada por Filipe Luís e estrelada por nomes como Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Jorginho e companhia bateu o Internacional nas oitavas de final, com duas vitórias, no Maraca e no Beira Rio.

    Já nas quartas, o Rubro-Negro desbancou o Estudiantes de La Plata, vencendo em casa e perdendo na Argentina, mas se classificando nos pênaltis, com destaque para o goleiro Rossi.

    Nas semifinais, viria outro argentino: o Racing, então atual campeão da Copa Sul-Americana. O Fla venceu por 1 a 0 no Rio de Janeiro e, no El Cilindro, em Avellaneda, segurou o 0 a 0 garantindo o passaporte para Lima, no Peru, onde seria a final.

    Na grande decisão, quis o destino que reencontrasse um rival de uma final recente: o Palmeiras, quem havia sido campeão em 2021, ao ganhar a final por 2 a 1, na prorrogação. Em um jogo truncado a todos os momentos, uma cobrança de escanteio de Arrascaeta encontrou Danilo sozinho na grande área que, de cabeça, marcou o gol do título.

    Campanha: 13 jogos, oito vitórias, três empates e duas derrotas.

    Gols marcados: 13

    Gols sofridos: 5

