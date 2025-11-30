Flamengo na Libertadores: relembre todas as campanhas do Rubro-Negro

A Libertadores da América é um campeonato especial para os torcedores do Flamengo. O torneio já consagrou Zico e sua geração antes de, décadas depois, fazer o mesmo com a equipe avassaladora treinada por Jorge Jesus em 2019 e com as duas conquistas posteriores.
Na edição de 2022, com Dorival Júnior, o Rubro-Negro garantiu sua terceira taça, ao bater o Athletico-PR na decisão. Em 2023, porém, a equipe comandada por Jorge Sampaoli foi eliminada nas oitavas de final para o Olimpia, do Paraguai. Na última, em 2024, ficou pelo caminho ao trombar com o Peñarol, do Uruguai, nas quartas.
Em 2025, a equipe de Filipe Luís foi campeã ao bater o Palmeiras na final por 1 a 0, em Lima, no Peru, se tornando o primeiro clube brasileiro com quatro conquistas da competição. Relembre como foram todas as outras campanhas do Rubro-Negro na história da Libertadores.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢