Final da Champions League: onde assistir, data, horário e outras informações

Protagonistas de viradas incríveis na semifinal, ingleses Liverpool e Tottenham farão a grande decisão no Wanda Metropolitano neste sábado

A final da 2018/19 se aproxima: falta menos de uma semana para a grande partida entre e , marcada para as 16h (de Brasília) deste sábado, no Wanda Metropolitano, em Madri.

O Spurs garantiu a classificação à sua primeira final na Liga com uma virada espetacular sobre o , na , com uma atuação inesquecível do brasileiro Lucas Moura, autor de três gols. O adversário será o Liverpool, que goleou o Barcelona por 4 a 0, em Anfield, superando a desvantagem de ter perdido na por 3 a 0 para avançar à decisão.

Confira todas as informações da final da UEFA Champions League !

QUANDO SERÁ A FINAL?

O jogo que definirá o campeão europeu será neste sábado, 1º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, casa do , na capital espanhola. Será a primeira grande final disputada na arena nova dos colchoneros.

Para ser a casa da decisão da Champions, o Wanda Metropolitano superou a concorrência do Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. Esta será a quinta final do principal torneio europeu realizada em Madri, sendo que todas as anteriores foram no Santiago Bernabéu, casa do .

A bola vai rolar em Madri a partir das 16h do horário de Brasília.

Fase Número de jogos Data Horário Final Único 1º de junho de 2019 16h

ONDE VAI PASSAR?

Como ocorreu ao longo desta edição, a final da Champions 2018/19 terá transmissão exclusiva do canal TNT, na TV paga, na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus, serviço de streaming do canal.

SEMIS DA CHAMPIONS - HORÁRIOS, JOGOS E RESULTADOS

Jogos de ida

DATA JOGOS HORÁRIO - BRASÍLIA LOCAL 30/04 TOTTENHAM 0 X 1 AJAX 16H NEW TOTTENHAM HOTSPUR FOOTBALL STADIUM 01/05 BARCELONA 3 X 0 LIVERPOOL 16H CAMP NOU

Jogos de volta

DATA JOGOS HORÁRIO - BRASÍLIA LOCAL 07/05 LIVERPOOL 4 X 0 BARCELONA 16H ANFIELD 08/05 AJAX 2 X 3 TOTTENHAM 16H AMSTERDAM ARENA

CHAMPIONS - CONTAGEM REGRESSIVA

HISTÓRICO DOS CAMPEÕES