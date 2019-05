Onde assistir a Tottenham x Liverpool, pela final da Liga dos Campeões

Ingleses farão a grande decisão no Wanda Metropolitano, em Madrid, neste sábado (1)

Após viradas histórias nas semifinais, e disputam o título da Liga dos Campeões neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. O duelo terá transmissão exclusiva do canal TNT, na TV paga, na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus, serviço de streaming do canal. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

JOGO Tottenham x Liverpool DATA Sábado, 1º de junho LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo terá transmissão exclusiva do canal TNT, na TV paga, na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus, serviço de streaming do canal. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Com o hat-trick de Lucas Moura, os Spurs chegaram a estar três gols atrás no placar agregado, mas venceram o por 3 a 2 em Amsterdam e garantiram um lugar na decisão.

Com fama de azarões, Pochettino e Klopp entram em campo de olho apenas no título da Liga dos Campeões, com o técnico dos Spurs tendo vencido a última vez os Reds apenas em outubro de 2017, quando golearam por 4 a 1.

LIVERPOOL

Os Reds chegam após vencerem o por 4 a 0 e reverterem a desvantagem de 3 a 0 do jogo de ida, no Camp Nou.

Para o duelo, o técnico Klopp não poderá contar com Keita, mas o alemão confirmou a presença de Roberto Firmino em campo.

