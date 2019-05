Klopp x Pochettino: o retrospecto dos técnicos finalistas da Liga dos Campeões

Técnico do Liverpool leva grande vantagem sobre o comandante dos Spurs nos últimos anos

Duelo entre azarões? Jürgen Klopp e Mauricio Pochettino comandam Liverpool e Tottenham, respectivamente, na decisão da Liga dos Campeões, neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

Com fama de perdedores e desacostumados a levantar troféus, ambos vão comandar os times finalistas desta temporada da principal competição continental, e um deles vai encerrar o dia calando os críticos e afastando os rótulos que, sem dúvida, são injustos.

É preciso ser cego ou até mesmo não entender nada de futebol para não perceber que ambos possuem carreiras brilhantes e seus trabalhos são incontestáveis.

Desta forma, a Goal levantou o retrospecto entre e sob o comando de Klopp e Pochettino. Confira!

OS NÚMEROS DE KLOPP X POCHETTINO

Apesar das semelhanças entre os estilos, Klopp possui uma larga vantagem quando o assunto é retrospecto contra o Tottenham, de Pochettino.

Nos últimos nove jogos, os Reds venceram quatro, empataram outras quatro e foram derrotados apenas uma vez. A última derrota aconteceu no dia 22 de outubro de 2017, quando os Spurs golearam em casa por 4 a 1.

DATA PLACAR 31/03/2019 Liverpool 2 x 1 Tottenham 15/09/2018 Tottenham 1 x 2 Liverpool 04/02/2018 Liverpool 2 x 2 Tottenham 22/10/2017 Tottenham 4 x 1 Liverpool 11/02/2017 Liverpool 2 x 0 Tottenham 25/10/2016 Liverpool 2 x 1 Tottenham 27/08/2016 Tottenham 1 x 1 Liverpool 02/04/2016 Liverpool 1 x 1 Tottenham 17/10/2015 Tottenham 0 x 0 Liverpool

Klopp ficou no quase diversas vezes desde que assumiu o Liverpool, em 2015. Na primeira temporada, caiu na final da e da . No ano passado, foi derrotado pelo na decisão da Liga dos Campeões, enquanto na atual temporada perdeu a disputa com o pelo título da Premier League.

Do outro lado, Pochettino está à frente do Tottenham há cinco anos e, apesar do orçamento inferior ao dos seus rivais, conseguiu consolidar a equipe e trazer bons resultados. Apenas na temporada de estreia não conseguiu classificar os Spurs para a UCL.