Lucas diz que recusou Manchester United antes de fechar com o Tottenham

O brasileiro teve a chance de ser emprestado pelo PSG aos Red Devils, mas refutou a possibilidade

Na época em que o vivia o seu auge sob o comando de Sir Alex Ferguson, o treinador escocês não precisava animar os seus jogadores antes de jogos contra o .

“É o Tottenham, rapazes”, se limitava a dizer, deixando evidente a obrigação de vitória perante um time que, apesar da tradição, era considerado pelos Red Devils quase como se fosse um Café com Leite. Os tempos, entretanto, mudam. E o brasileiro Lucas Moura exemplifica isso com perfeição.

Nesta temporada, o meia-atacante dos Spurs fez uma exibição de gala ao estufar duas vezes as redes adversárias no triunfo por 3 a 0 válido pela terceira temporada da Premier League 2018-19. A vitória foi conquistada dentro de Old Trafford, o mítico estádio dos vermelhos.

O brasileiro, entretanto, foi além na hora de exemplificar o quanto o status do United mudou desde a aposentadoria de Ferguson, em 2013. Graças a uma exibição histórica de Lucas Moura, que fez três gols imprevisíveis na semifinal europeia contra o , os Spurs chegaram à decisão da – onde enfrentarão o , neste sábado (1º de junho).

E durante entrevista na qual voltou a dizer o quanto os três gols sobre os holandeses foram o melhor momento de sua carreira, o jogador revelado pelo revelou que teve a oportunidade de vestir a camisa do Manchester United. Na época, o meia-atacante estava no mas não conseguia oportunidades para entrar em campo.

“Houve uma conversa com o United, mas foi para um empréstimo e eu não queria ser emprestado”, revelou para o Guardian. “Se eu deixasse o PSG, pensava que não queria voltar. Quando eu cheguei ao Tottenham e vi o campo de treinamento e conheci o treinador [Mauricio Pochettino], disse que gostaria de ficar aqui”, completou.

Apesar de não ter sido incluído na lista de convocados para a , com a , a escolha pelo Tottenham provou-se acertadíssima. Os três gols marcados na reta final e que levaram os Spurs à decisão europeia transformaram o jogador em um verdadeiro imortal do clube. E o otimismo cresceu tanto que ele chegou a pedir ingressos até mesmo para os compatriotas que estarão do outro lado, defendendo o Liverpool, no estádio Wanda Metropolitano.

"Eu preciso de 40 ingressos para a afinal, já que eu quero trazer toda a família, amigos e as pessoas que foram importantes na minha carreira. Mas eu só tenho 24", confidenciou. "Eu mandei mensagens para o Alisson e Fabinho, do Liverpool, para pedir por bilhetes, já que eles estarão no mesmo lugar. Mas eles não puderam me ajudar", disse visivelmente feliz. É o Tottenham.