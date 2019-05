Liverpool perde Keita para final da Champions: veja os relacionados por Klopp

O jogador se lesionou no Camp Nou contra o Barcelona e não se recuperou a tempo da decisão; Firmino está confirmado na lista

O treinador Jürgen Klopp confirmou a lista de relacionados do para a decisão da contra o no próximo sábado (1). Naby Keita, apesar da expectativa, foi confirmado como desfalque.

O meia sofreu lesão no adutor da coxa durante a derrota de 3 a 0 dos Reds contra o , pela ida da semifinal da competição, no Camp Nou. O departamento médico da equipe esperava a evolução do quadro médico para confirmar o retorno do jogador, o que não aconteceu.

Confira os números de Naby Keita na temporada atual da Champions League:

Apesar da baixa, Klopp pôde celebrar a presença de Roberto Firmino entre os convocados para o jogo. Com poucos minutos em campo devido a uma contusão muscular sofrida em abril, o atacante brasileiro era dúvida na escalação.

O próprio técnico revelou que pretende dar alguns minutos em campo para Firmino. Com isso, o elenco foi definido oficialmente para o duelo em Madri.

Confira a lista completa com os convocados para o jogo: