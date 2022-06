Fifa aumenta número de jogadores inscritos na Copa do Mundo do Qatar 2022

Entidade confirmou o aumento do número de convocados e, ainda, jogadores permitidos nos bancos de reservas para a Copa do Mundo 2022

A Fifa confirmou nesta quinta-feira (23) a permissão para que as seleções convoquem até 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar. Até então, o número de jogadores permitidos era de 23.

Além disso, a entidade oficializou a mudança para que os bancos de reservas das equipes possam ter 15 jogadores e 11 membros da comissão técnica, sendo um deles obrigatoriamente médico. A entidade confirmou que serão mantidas cinco substituições por jogo para cada equipe, distribuídas em três paradas para cada.

Ainda para Copa do Mundo, a entidade realizou a mudança do número de jogadores da lista provisória, que as seleções enviam antes da competição, de 35 para 55 atletas.

Em um comunicado, a organização disse: "Dada a necessidade de manter flexibilidade adicional devido ao momento único da Copa do Mundo da Fifa 2022 no calendário global, bem como o contexto mais amplo dos efeitos perturbadores causados pela pandemia de Covid-19 nos elencos antes e durante os torneios."

Recentemente, aliás, a entidade que regula as regras do futebol, a International Football Association Board, optou por manter o número de cinco substituições para as equipes em todas as competições no futebol mundial.

As cinco substituições foram implantas por conta da pandemia de Covid-19 para reduzir o impacto de muitas ausências e lesões durante o pico do coronavírus nos clubes.