Cinco substituições, agora em definitivo nas regras do futebol

Além de manter as cinco alterações, a entidade que regula regras do futebol aumentou para 15 o número de jogadores no banco de reservas das partidas

A International Football Association Board (IFAB), entidade responsável por determinar as regras do futebol, anunciou nesta segunda-feira (13) que as cinco substituições para cada equipe durante as partidas serão permanentes. A medida passa a valer a partir do dia 1º de julho.

A restrição de três pausas para cada equipe para realizar as substituições, além do intervalo do jogo, segue valendo. Além disso, o órgão também definiu que os técnicos poderão contar com até 15 jogadores no banco de reservas.

As novas medidas foram anunciadas pela IFAB durante a 136ª Assembleia Geral Anual, em Doha, no Qatar. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse, porém, que a regra ainda não está confirmada para a Copa do Mundo deste ano, além do aumento de 26 convocados para a competição.

Com boa aprovação dos técnicos e membros da Fifa, a nova determinação já era aguardada para ser permanente em todas as competições. Anteriormente, aliás, a associação internacional já havia autorizado o aumento de 23 para 26 atletas a serem relacionados para uma partida de futebol.

Por que o futebol adotou as cinco substituições?

O aumento para cinco alterações passou a valer ainda em 2020 para contornar os problemas da pandemia da covid-19, compensando o número de jogos e os problemas físicos durante a pandemia.

Além disso, a medida já havia sido prorrogada até 31 de dezembro deste ano após diversos estudos realizados pela entidade por conta dos problemas causados pela pandemia.

No Brasil, as cinco substituições ainda seguem em vigor nas competições nacionais, em 2022. Na Premier League, porém, o uso das três alterações passou a ser reutilizado na temporada 2021/22, embora a entidade inglesa havia confirmado o retorno para cinco mudanças nessa próxima época.