Fifa admite rever impedimento e deixa claro: VAR não resolve todos os problemas

Depois de polêmicas causadas por gols anulados por questões de milímetros, a Fifa pode mudar a regra do impedimento e deixá-la mais flexível

Em fala durante um painel de discussões no Laureus World Sports Awards, o ex-técnico do e hoje dirigente da Fifa, Arséne Wenger apontou que iria propor uma mudança na regra do impedimento, que impediria que gols fossem anulados por milímetros.

“Não será impedimento se qualquer parte do corpo que possa marcar um gol esteja na mesma linha do último defensor, mesmo que outras partes do corpo do atacante estejam à frente”, disse o dirigente.

Logo ele teve que esclarecer sua fala, dizendo que está ciente de que mudanças como esta estão sujeitas a aprovação. Mas afirmando que ele, assim como a Fifa, pensam em maneiras para sempre melhorar o futebol.

Pouco tempo atrás, com a implantação do VAR no futebol, todos acharam que o problema do impedimento estaria resolvido. Por não ser um lance de interpretação, o arbitro de vídeo acaba funcionando de maneira mais mecânica, invalidando um gol por apenas milímetros.

A fala de Wenger veio depois de uma grande polêmica na , quando um gol do diante do foi anulado justamente por conta disso.

A proposta - mesmo que não oficial - de uma mudança na regra, partindo de dentro da Fifa, dá a entender que nem a própria entidade está plenamente satisfeita com o árbitro de vídeo, que deveria vir para resolver os problemas do futebol.

Com a possibilidade de revisão do lance, quantas vezes for necessário e com imagens paradas, acabou tornando a regra mais rígida, agora qualquer milímetro pode fazer a diferença entre validar ou anular um gol.

A ideia de Wenger flexibiliaria um pouco a regra, o atacante poderia estar à frente da linha do defensor, caso alguma parte de seu corpo, que possa marcar, esteja, ao menos, na mesma linha. Com isso, alguns milímetros seriam “tolerados” na hora da decisão de validar ou não o gol.

Caso a proposta seja levada à votação e aprovada, será mais uma mudança que pode causar polêmicas em um dos pontos mais complexos do futebol. O VAR não resolve, mas nada garante que uma nova regra resolveria, as polêmicas e reclamações só mudariam de alvo.