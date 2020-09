FIFA 21: De Bruyne, Messi e os jogadores com melhor passe no game

EA Sports divulgou os 20 melhores passadores do game; destaques para Messi, De Bruyne, Kroos e Arnold

Jogadores rápidos geralmente são os preferidos dos gamers no FIFA. Contudo, a estratégia de explorar a velocidade dos atacantes e laterais só dá certo se o time tiver jogadores capazes de passar a bola com precisão e deixar os companheiros na cara do gol. O FIFA 21 ainda não foi lançado oficialmente, mas a EA Sports já divulgou quais serão os melhores passadores da nova versão do jogo.

Na temporada passada, Kevin De Bruyne foi o grande garçom da Europa, empatando com Thierry Henry com mais assistências em uma única edição de Premier League. Dessa forma, o belga do teve a maior pontuação no FIFA 21 quando o assunto é o passe, 93, superando Lionel Messi.

O craque do aparece na segunda posição, com 91 pontos no quesito, um a menos do que teve no FIFA 20. Esse foi o terceiro melhor atributo do extraterrestre do futebol no game, levando 92 em finalização e drible. Também com 91 pontos, empatado com Messi, aparece Toni Kroos, do .

Na quarta posição vem um nome que não é tão badalado no futebol como os craques acima, mas que é um exímio passador: Daniel Parejo, do , com 90 de passe. Com 89, Luka Modric, também do Real Madrid, completa o top 5 dominado por jogadores de , com exceção de De Bruyne.

O único defensor no top 20 é Trent Alexander-Arnold, do , com 87 de pontuação. Dentre todos os atributos que compõe a habilidade de passar no FIFA - como passes curtos, longos, visão de jogo e etc. - o grande destaque de Arnold é o cruzamento, com incríveis 93 pontos, o que reflete bem seu estilo de jogo na vida real.

Jogadores com melhor passe no FIFA 21