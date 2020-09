Melhores zagueiros do FIFA 21: Van Dijk, Sergio Ramos e o top 20 da posição

EA Sports divulgou quem são os 20 zagueiros com as melhores pontuações no novo game de futebol; quatro brasileiros na lista

FIFA 21 está chegando e a EA Sports continua publicando as listas dos melhores jogadores por posição. Apos divulgar os melhores atacantes e goleiros, a empresa canadense divulgou os 20 melhores zagueiros no novo game de futebol.

Virgil van Dijk continua soberano como melhor zagueiro do mundo - pelo menos no FIFA 21. O defensor holandês do tem pontuação geral de 90, com incríveis 91 pontos de defesa.

Na segunda colocação aparece Sergio Ramos, capitão do . O espanhol tem 89 pontos gerais, com 88 de defesa. Kalidou Koulibaly, jogador do e alvo do Manchester City na vida real, completa o top três com overall de 88 e 89 pontos de defesa.

Entre os 20 melhores zagueiros do novo game, quatro brasileiros aparecem na lista. Marquinhos e Thiago Silva compartilham o rating de 85, com 87 pontos de defesa para o jogador do e 86 para o agora zagueiro do Chelsea. Felipe, do , e Fernandinho, do City, tem pontuação geral de 84, com 86 e 85 pontos de defesa, respectivamente.

Confira os 20 melhores zagueiros no FIFA 21