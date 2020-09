FIFA 21: os 20 jogadores mais rápidos do game (e seus ratings)

Kylian Mbappé, Adama Traoré e Alphonso Davies estão entre os jogadores mais velozes do novo jogo da franquia

Se você precisa de velocidade para seu time no FIFA 21, os 20 jogadores que apresentaremos aqui serão a solução de seus problemas.

A velocidade sempre foi um atributo importante na série de jogos da EA Sports, importante para deixar defensores para trás, sair em velocidade pelas laterais ou até mesmo disparar ao gol.

A Goal te mostra os 20 jogadores mais velozes do novo game de futebol, assim como seu rating geral e os clubes onde tais velocistas atuam.

O posto de jogador mais veloz do FIFA ficou empatado com três jogadores. O melhor deles é o francês Kylian Mbappé. Com 96 de ritmo, o atacante do melhorou no geral, passando para um overall de 90 e se estabelecendo como um dos melhores jogadores do game.

A sensação do Bayern de Munique, Alphonso Davies, vem na sequência. Também com ritmo de 96 pontos, o canadense tem 81 de rating. Adama Traoré, um dos destaques da última Premier League, recebeu a mesma pontuação de velocidade. O atacante do ainda ganhou mais cinco pontos no geral em relação ao FIFA 20, chegando aos 79 pontos.

Apenas um brasileiro aparece entre os 20 jogadores mais rápidos do FIFA 21. Vinícius Júnior, do , recebeu um ponto a menos dos líderes e está com ritmo de 95 pontos. No geral, o jovem ex- tem um rating de 80.

Há algumas surpresas entre os jogadores mais velozes do FIFA 21. Kensuke Nagai, do FC Tokyo, e Anibal Chala, do , também receberam 95 pontos de ritmo. Porém, ambos somam apenas 69 de overall.

O "pior" jogador mas rápido do game é Nikola Mileusnic, do Adelaide United, da . Com somente 64 de pontuação geral, seu ritmo do australiano de 27 anos é de 94.

Confira os 20 jogadores mais rápidos do FIFA 21