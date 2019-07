FIFA 20: data de lançamento, preço, novidades e outras notícias do game

A próxima edição do jogo de futebol mais popular do planeta está prestes a chegar para PC, PS4, Xbox One e mais

Índice

1. Quando vai sair o FIFA 20?

2. Quanto vai custar o FIFA 20?

3. As novidades do FIFA 20

4. Quando eu posso fazer a pré-compra do FIFA 20?

5. Quais consoles terão o FIFA 20?

6. O FIFA 20 terá um serviço de assinatura?

7. Quem está na capa do FIFA 20?

Os desenvolvedores da EA Sports estão bem ocupados no momento, enquanto trabalham na próxima edição da série FIFA, buscando levar a experiência do para um game de futebol ainda melhor.

O FIFA 20, que será lançado este ano, marca a 27ª edição do jogo que é recorde de vendas, e que chegou pela primeira vez às lojas em 1993 como o FIFA International Soccer. A empolgação para o lançamento, é claro, aumenta a cada dia.

Mas como será a jogabilidade? Teremos muitas novidades nessa edição? Qual será o preço? Essas e outras perguntas têm ocupado a cabeça dos fãs da série.

Como sempre, mais e mais novidades irão surgindo conforme o dia em que o FIFA 20 for apresentado ao mundo - mas, enquanto isso, a Goal te apresenta a seguir tudo o que sabemos do game até o momento.

Quando vai sair o FIFA 20?

A edição standard (padrão) do FIFA 20 será lançada no dia 27 de setembro de 2019.

Já para aqueles que compraram as edições Champions ou Ultimate terão acesso antecipado, e poderão apreciar o game a partir do dia 24 de setembro de 2019.

A EA Sports anunciou uma 'novidade jamais vista' no dia 8 de junho, com a introdução do modo VOLTA, cujo trailer você pode ver aqui:

Quanto vai custar o FIFA 20?

Edição Standard

Console - preço:

Vantagens na pré-compra:

Até três Packs Ouro Raros do FIFA 20 Ultimate Team (um por semana, por três semanas)

Escolha um de cinco Items ÍCONE médios por 5 partidas do FUT

Edição Especial de Uniformes FUT

Edição dos Campeões

Console - preço:

Vantagens na pré-compra:

Três dias de acesso antecipado (jogue a partir de 24 de setembro)

Até 12 Packs Ouro Raros do FIFA 20 Ultimate Team (um por semana, por 12 semanas)

Escolha um de cinco Items ÍCONE médios por 5 partidas do FUT

Edição Especial de Uniformes FUT

Ultimate Edition

Console - preço:

Vantagens na pré-compra:

Um card de Jogador do Fique de Olho do FUT 20 (não-negociável)

Três dias de acesso antecipado (jogue a partir de 24 de setembro)

Até 24 Packs Ouro Raros do FIFA 20 Ultimate Team (dois por semana, por 12 semanas)

Escolha um de cinco Items ÍCONE médios por 5 partidas do FUT

Edição Especial de Uniformes FUT

As novidades do FIFA 20

Os responsáveis pelo game na EA Sports estão sempre tentando melhorar seu produto, então podemos esperar algumas novidades para este FIFA 20. Em maio, a equipe responsável pela jogabilidade publicou uma atualização aos gamers, na qual revelou os principais pontos que estão sendo trabalhados para a nova edição.

Entre as áreas destacadas, estão a melhoria da I.A. de Defesa, com renovados sistemas de defesa e a inclusão de uma funcionalidade de 'dividida planejada' para tentar retirar a frustração que cada um sente ao ser facilmente batido pelo computador. Os cenários de um contra um também serão atualizados a fim de criar maior consistência, o que significa finalizações aprimoradas e o que a EA chama de "reações menos 'sobrehumanas'" dos goleiros.

Também teremos mudanças no sistema de passes, especialmente no que se refere à precisão. É provável que os passes devam depender ainda mais da posição do corpo do jogador, situação de pressão e aí por diante. Como parte das melhoras de jogabilidade no passe, os jogadores agora poderão realizar 'passes encobertos' e uma mecânica de 'passar e partir direto'.

Enquanto esperamos por mais novidades, vamos conferir outras funcionalidades que já estarão disponíveis no game.

Volta

O novo modo Volta é, essencialmente, um modo FIFA Street, que irá permitir jogos 3v3 Rush (sem goleiros), 4v4, 4v4 Rush, 5v5 e Futsal Profissional.

Os jogadores poderão competir em arenas e ambientes de diferentes tamanhos, algumas sem paredes, paisagens urbanas como, por exemplo, um viaduto em Amsterdã e o topo de um edifício em Tóquio.

Você poderá também personalizar a aparência do seu avatar e mudar roupas, cabelos e até tatuagens.

A EA já confirmou que o modo Volta Football estará disponível apenas para as versões do game para PC, Playstation 4 e Xbox One. A versão do FIFA 20 para Nintendo Switch será chamada de 'Edição Legado' (as edições de PS3 e Xbox 360 do FIFA 19 foram lançadas dessa forma).

Clique para saber mais do novo modo Volta.

Clima dinâmico

Os técnicos de futebol seguidamente reclamam - e com razão - do quanto o clima pode influenciar no resultado de uma partida, para o bem e para o mal. Condições como tempestades, neve e ventos fortes, de fato, podem mudar o resultado de uma jogada, um passe, um chute.

A série FIFA está bem atrás do rival Pro Evolution Soccer no que diz respeito à incorporação de um clima mutável durante os jogos, e certamente poderia ficar ainda mais real se isso pudesse ser incluído de uma forma ou de outra.

Uma das maiores novidades introduzidas no FIFA 19 foi a entrada da Liga dos Campeões da UEFA (ao lado da ), depois que a EA Sports conseguiu assegurar os direitos de marca junto à UEFA. A maior competição de clubes do mundo mudou radicalmente o jeito que se pensa o FIFA, aparecendo tanto como um modo de torneio solo como também sendo central nos modos A Jornada, Ultimate Team e Modo Carreira.

Isso deve continuar com o FIFA 20, e poderia também significar a entrada de outras competições da UEFA da mesma forma, como a , que será espalhada por todo o continente em 2020 e terá sua eliminatória começando em 2019.

A série de games FIFA já teve a Euro no FIFA 12, com uma opção para download em separado, semelhante à abordagem que a EA usou para a 2018, no ano passado.

Novos Ícones

Teremos também espaço para novas lendas no FIFA 20, e espera-se que teremos a introdução de mais estrelas dos anos que passaram. Jogadores como Francesco Totti, Zinedine Zidane e Andrea Pirlo são alguns dos acréscimos possíveis para este ano. Mas um jogador de outra época em especial, David Beckham, não deve aparecer no FIFA por algum tempo, já que assinou um acordo de exclusividade com o Pro Evolution Soccer, da Konami.

Realidade Virtual?

O próximo passo na evolução dos videogames é, naturalmente, a implementação da realidade virtual, uma tecnologia que já está disponível e prosperando com os headsets PlayStation VR, um dos favoritos do mercado no momento. Já existem muitos games de VR disponíveis, mas nem EA nem Konami se atreveram a trazer a novidade para suas amadas franquias de futebol.

Fazer um modo VR disponível no FIFA 20 seria um passo audacioso para a EA Sports, e poderia trazer uma experiência imersiva de jogabilidade semelhante, ou até melhor do que a oferecida no momento. Pode ser que 2019 ainda seja cedo demais, mas ninguém ficaria surpreso se o desenvolvimento da novidade já esteja em andamento.

Mais ligas, clubes e estádios

Parece óbvio, mas é bem provável que o FIFA 20 tenha uma oferta ainda maior de ligas e competições, o que levaria a um número também maior de clubes disponíveis para se escolher no game.

Além disso, se o incrível número de 102 estádios disponíveis no FIFA 19 já impressiona, sempre tem espaço para mais um. Se a Euro 2020, por exemplo, estiver no game, então naturalmente o FIFA 20 teria de incluir os 12 estádios escolhidos para o torneio (muitos deles sequer estão no game, no momento).

Quando eu posso fazer a pré-compra do FIFA 20?

Os fãs do game já podem fazer a pré-compra do game agora mesmo, através do site oficial da EA e das lojas associadas.

Voltar ao topo

Quais consoles terão o FIFA 20?

O FIFA 20 estará disponível para jogar no Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Voltar ao topo

O FIFA 20 terá um serviço de assinatura?

No momento, a série FIFA não se baseia em um serviço de assinatura, e os gamers devem comprar o game em disco ou através de download.

No entanto, muito se falou nos últimos anos que a EA Sports poderia, sim, passar a adotar o modelo em algum momento. Andrew Wilson, CEO da EA, admitiu em 2017 em entrevista à Bloomberg que já espera que, assim como música e televisão, o mercado dos games passe a seguir a mesma receita, embora diga que a mudança pode levar algum tempo para aparecer.

No dia 26 de julho, a EA Sports anunciou que o belga Eden Hazard estará na capa da Edição Standard do FIFA 20, enquanto Virgil van Dijk, zagueiro do , vai estampar a capa da Edição dos Campeões.

Mais artigos abaixo

A estrela da capa da Edição Ultimate ainda será divulgada pela EA.