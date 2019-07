FIFA 20 Volta: o que é o Modo 5v5 e qual a diferença para o FIFA Street?

A EA Sports está expandindo a próxima edição da franquia FIFA, e o futebol de rua está de volta aos videogames!

Nova edição da já tradicional franquia, o FIFA 20 será lançado em setembro, apresentando uma novidade que causou frisson nos fãs da série da EA Sports: a volta de um modo 'futebol de rua'.

Depois de incluir oficialmente a Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez no , o game introduz agora o modo Volta, uma saudação ao passado e uma proposta que agrada e muito os apaixonados pela série FIFA Street, que acabou descontinuada em 2012.

Com o lançamento oficial cada dia mais próximo, Goal apresenta os detalhes do novo modo Volta, o que ele envolve e mais. Confira abaixo!

FIFA 20: o que é o modo Volta?

O modo Volta, utilizado com seu significado literal em português, é a última inovação da EA Sports para a série, que vai dar aos jogadores de FIFA a chance de levar o esporte de volta às ruas, longe da badalação dos grandes clubes e das imponentes arenas.

"Para milhões de jogadores ao redor do planeta, a rua é seu estádio", disse Jeff Antwi, responsável pelo modo Volta, ao ser perguntado sobre a inspiração do novo modo de jogo do FIFA 20. "É um retorno ao futebol de rua para a franquia FIFA, e estamos muito empolgados por estarmos nos lugares onde o futebol de rua fez suas raízes."

"Autenticidade, criatividade e cultura, essas são as coisas que queremos trazer ao Volta."

FIFA 20: o primeiro trailer SAIU O TRAILER! 🎞 Gráficos? Legal. Mas e se a gente te disser que o FIFA 20 vai ter o FIFA Street de volta? 😮🎮⚽ Publicado por Goal.com Brasil em Sábado, 8 de junho de 2019

Segundo Matt Prior, diretor criativo do FIFA 20, o acréscimo do futebol do rua foi "um dos modos mais pedidos" por quem joga o game.

"A maior parte dos nossos consumidores nunca chutou a bola de futebol pela primeira vez no futebol de campo", contou Prior à Goal. "A raiz do futebol começa no quintal de casa, nos parques, nas ruas. É uma parte do futebol que não havíamos explorado no game, então estamos muito felizes de poder trazer isso ao FIFA."

O que você pode fazer no FIFA 20 Volta?

O novo modo FIFA Volta terá uma jogabilidade semelhante àquela encontrada no modo normal de jogo, mas terá alguns ajustes que visam aprimorar a experiência do futebol de rua.

1. Crie seu próprio jogador

Os jogadores terão a possibilidade de criar seu próprio atleta, com uma aparência personalizada incluindo corte de cabelo, roupas, tatuagens e comemorações de gol. 'Itens de Vaidade' também poderão ser desbloqueados.

Outra grande novidade será a possibilidade de criar um personagem masculino ou feminino, e equipes que poderão ter jogadores dos dois gêneros.

2. Cinco modos de jogo diferentes

Cinco modos de jogo distintos estarão disponíveis, desde os jogos 3-contra-3 até o modo de futsal profissional.

3v3 Rush*

4v4

4v4 Rush*

5v5

Futsal Profissional

*Os modos Rush trarão o jogo de rua, mas sem goleiros.

3. Jogue em diferentes cenários

Para deixar a experiência do futebol de rua mais autêntica, uma série de diferentes arenas serão disponibilizadas para os modos Volta.

Entre as opções, estão uma jaula num bairro em Londres, um viaduto em Amsterdã e uma cobertura de um edifícil em Tóquio.

4. Jogue com times oficiais

Além de poder criar seu próprio jogador individual, o modo Volta irá permitir que os gamers controlem qualquer um dos times licenciados do jogo.

Isso significa que superastros como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem acabar se enfrentando em uma jaula em Londres para decidir, de uma vez por todas, quem é o verdadeiro 'GOAT' do futebol de rua.

5. Modo História Volta

O modo 'A Jornada' foi riscada do FIFA 20, o que permitiu à EA Sports experimentar mais com a introdução do Volta, que terá seu próprio modo História. Por enquanto, não existem maiores detalhes sobre como vai ser.

Por outro lado, já podemos prever que o modo irá provavelmente envolver a jornada de levar seu personagem criado pelo difícil mundo do futebol de rua - quem sabe, levando seu avatar das peladas da vizinhança até o futsal profissional.

6. Jogue o modo Volta online

Os modos online têm crescido cada vez mais nos últimos anos, e a EA Sports quer levar o futebol de rua a esse domínio através do Volta.

Como no FIFA Ultimate Team, gamers poderão disputar ligas onde irão brigar por títulos, promoções e até contra o rebaixamento.

Não é difícil de imaginar que, em breve, também teremos jogadores profissionais de Volta, seguindo a tendência de crescimento do FIFA eSports.

FIFA Street x FIFA 20 Volta: qual a diferença?

Não é a primeira vez que a EA Sports tenta reproduzir o mundo do futebol de rua em um game, algo que aqueles que cresceram nos anos 2000 irão se lembrar bem graças à série 'FIFA Street'.

Mas o modo Volta deve ser bastante diferente de seu 'antecessor espiritual'.

"O FIFA Street foi feito há muitos anos e foi fantástico, um pouco exagerado e, por isso, provavelmente muito pouco autêntico - agora, queremos ter a autenticidade como marca no game", contou Aaron McHardy, um dos produtores executivos do FIFA 20, à Goal.

A justificativa é bastante razoável: o FIFA Street tinha seus elementos quase caricaturais com relação ao esporte real no que se referia aos jogadores e suas habilidades; já o volta pretende ser muito mais parecido com a vida real.

Como já foi mencionado, o Volta irá incluir futebolistas femininas, algo que estava ausente dos games de futebol de rua do passado.