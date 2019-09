FIFA 20: os 100 melhores jogadores por rating revelados com Messi, Neymar e CR7

EA Sports divulga a lista dos 100 melhores jogadores do FIFA 20. O goleiro Alisson está entre eles. Veja quem são os craques que aparecem no grupo

A EA SPORTS anunciou os 100 melhores jogadores do FIFA 20 em uma ação promocional na manhã desta sexta-feira (6), com nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e até o novo contratado do , João Felix, ao lado de lendas do futebol como Rio Ferdinand e Kaká, um dos jogadores mais recentes a se tornar um ÍCONE no FIFA 20.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Sem divulgar o rating de cada atleta ou a ordem do ranking do Top 100, a EA Sports confirmou quem são os 100 melhores jogadores da nova versão. A ordem do Top 100 deve começar a ser anunciada na próxima segunda-feira, 9. A Goal fez uma lista dos jogadores que devem ser os melhores em FIFA 20 e palpitou em qual deverá ser o rating deles.

Mais artigos abaixo

O FIFA 20 será lançado no dia 27 de setembro, sexta-feira, em todas as plataformas. O jogo poderá ser comprado fisicamente ou diretamente em lojas online. Assinantes do EA Access poderão ter a chance de jogar antes do lançamento oficial.

O novo game da série traz a volta de FIFA Street no repaginado modo "Volta". Mudanças no modo carreira, o mais jogado de forma offline, já foram anunciadas.

Olha o @joaofelix70 destruindo no novo vídeo do 🎮Fifa 20 sobre o Top💯! https://t.co/xip0PGKrRo — Goal (@GoalBR) September 6, 2019

Veja, abaixo, a lista com os 100 melhores jogadores do jogo virtual e o design de alguns cards:

GOLEIROS

Alisson ( )

Courtois ( )

De Gea ( )

Donnarumma ( )

Ederson ( )

Handanovič ( )

Lloris ( )

Navas ( )

Neuer ( )

Oblak (Atlético de Madrid)

Szczęsny (Piemonte Calcio - )

ter Stegen ( )

DEFENSORES

Alaba (Bayern)

Alba (Barcelona)

Alderweireld (Tottenham)

Alex (Piemonte Calcio - Juventus)

Bonucci (Piemonte Calcio - Juventus)

Carvajal (Real Madrid)

Chiellini (Piemonte Calcio - Juventus)

De Ligt (Piemonte Calcio - Juventus)

Giménez (Atlético de Madrid)

Godín (Inter de Milão)

Hummels (Dortmund)

Kimmich (Bayern)

Koulibaly ( )

Laporte (Manchester City)

Manolas (Napoli)

Marcelo (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Piqué (Barcelona)

Robertson (Liverpool)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Škriniar (Inter de Milão)

Süle (Bayern)

Thiago Silva (PSG)

Umtiti (Barcelona)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Varane (Real Madrid)

Vertonghen (Tottenham)

MEIO-CAMPISTAS

Allan (Napoli)

Bruno Fernandes ( )

Casemiro (Real Madrid)

David Silva (Manchester City)

De Bruyne (Manchester City)

De Jong (Barcelona)

Dybala (Piemonte Calcio - Juventus)

Eriksen (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Fernandinho (Manchester City)

Gómez ( )

Isco (Real Madrid)

Kanté ( )

Koke (Atlético de Madrid)

Kroos (Real Madrid)

Matuidi (Piemonte Calcio - Juventus)

Milinković-Savić ( )

Modrić (Real Madrid)

Müller (Bayern)

Parejo ( )

Pjanić (Piemonte Calcio - Juventus)

Pogba (Manchester United)

Rakitić (Barcelona)

Reus (Dortmund)

Rodri (Manchester City)

Rodríguez (Real Madrid)

Saúl (Atlético de Madrid)

Sergio Busquets (Barcelona)

Thiago (Bayern)

Verratti (PSG)

Witsel (Dortmund)

Ziyech ( )

ATACANTES