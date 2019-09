FIFA 20: Vinicius Jr. e Militão entram na lista dos melhores jogadores sub-21

A lista dos melhores jogadores jovens conta com nomes conhecidos como Kylian Mbappé e outros nem tanto como Steven Bergwijn, do PSV

Após ter divulgado os 100 melhores jogadores em FIFA 20 , a EA Sports publicou uma lista com os 20 melhores sub-21.

Como não podia ser diferente, Mbappé é o mais bem classificado, com um total de 89 de rating. Além do atacante, a conta com mais três nomes, não tão conhecidos, neste top 20. São eles: Ibrahima Konaté, do , Dan-Axel Zagadou, do e Alban Lafont, do . Todos com overall de 79. A França está empatada com a como país mais representado, com quatro integrantes de cada.

Os clubes que mais tem representantes na lista são o e o Borussia Dortmund, com três jogadores cada. Do Real, dois destes são brasileiros: Éder Militão, com 81, e Vinícius Júnior, com 79.

FIFA 20 será lançado oficialmente dia 27 de setembro, mas os fãs do game já podem testar a nova edição na demo , disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Confira a lista completa dos 20 melhores jogadores sub-21 em FIFA 20:

1. Kylian Mbappé (FRA) | | 89

2. Gianluigi Donnarumma (ITA) | | 85

3. Matthijs de Ligt (HOL) | Piemonte Calcio ( ) | 85

4. Jadon Sancho (ING) | Borussia Dortmund | 84

5. Kai Havertz (ALE) | | 84

6. Trent Alexander-Arnold (ING) | | 83

7. Marcus Rashford (ING) | | 83

8. Luka Jovic (SER) | Real Madrid | 83

9. Steven Bergwijn (HOL) | | 82

10. Houssem Aouar (FRA) | | 81

11. Éder Militão (BRA) | Real Madrid | 81

12. João Félix (POR) | | 80

13. Vinícius Júnior (BRA) | Real Madrid | 79

14. Christian Pulisic (EUA) | | 79

15. Federico Chiesa (ITA) | | 79

16. Ibrahima Konaté (FRA) | RB Leipzig | 79

17. Achraf Hakimi (MAR) | Borussia Dortmund | 79

18. Aaron Wan-Bissaka (ING) | Manchester United | 79

19. Dan-Axel Zagadou (FRA) | Borussia Dortmund | 79

20. Alban Lafonte (FRA) | Nantes | 79