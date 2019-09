Os melhores jovens do FIFA 20: as melhores promessas pra você arrasar no Modo Carreira

A Goal apresenta a habilidade potencial de alguns dos nomes mais promissores da mais nova versão do game da EA

Índice de conteúdos

O modo carreira do FIFA 20 foi refeito e melhorado em relação a versões anteriores, e a sua base de dados de jogadores também recebeu atualizações. Isso vai dar aos fãs de FIFA a chance de começar uma nova carreira com seu time do coração e o transformar em uma potência, de acordo com a capacidade dos players de conseguirem bons negócios no mercado de transferências ou a habilidade deles em transformar jovens promessas em grandes estrelas.

Assista ao melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e experimente a plataforma por um mês grátis

A Goal criou uma lista dos melhores jogadores jovens do FIFA 20, selecionando apenas as promessas com 20 anos ou menos. A lista abaixo está ordenada pelo rating potencial e atual, além de ser dividida por posição. Cada atleta está listado na sua função primária, mas todas as posições que eles podem atuar estão presentes. Isso significa que, por exemplo, Ethan Ampadu, zagueiro emprestado pelo ao , está na seção dos defensores mas também pode jogar como volante.

Todo jogador com potencial alto está na lista, incluindo algumas promessas não muito conhecidas que podem aceitar se transferirem para clubes menores, se você começar o modo carreira com uma equipe fora dos holofotes. Os jogadores vão precisar de muito tempo de jogo para se desenvolverem, já que reservas não irão melhorar se não conseguirem atuar.

PO. = Posição(ões)

CR = Rating Geral

PR = Rating Potencial

VA. = Valor de

*Os clubes listados são aqueles aos quais os jogadores são atribuídos no Modo Carreira do , e as idades dos jogadores são aquelas dos mesmos no início de um novo save no Modo Carreira

Fifa 20: os melhores goleiros jovens

Nome Idade Clube PO. CR PR VA. Gianluigi Donnarumma 20 AC GOL 85 92 £35,6 mi Alban Lafont 20 GOL 79 88 £13,2 mi Andriy Lunin 20 GOL 76 88 £9,7 mi Diogo Costa 19 FC GOL 70 86 £2,8 mi Alessandro Plizzari 19 AC Milan GOL 66 84 £1 mi Gavin Bazunu 17 GOL 59 84 £250 mil Maarten Vandevoort 17 GOL 63 83 £550 mil Luis Maximiano 20 GOL 70 82 £2.2 mil Arijanet Muric 20 Man City GOL 67 82 £1.2 mil Christian Früchtl 19 de Munique II GOL 65 82 £850 mil Gaëtan Couke 20 Racing Genk GOL 65 82 £850 mil Carlos Olses 18 Racing Club GOL 62 82 £450 mil Manuel Roffo 19 GOL 62 82 £500 mil Milan Svilar 19 GOL 68 81 £1.2 mil Kjell Scherpen 19 GOL 67 81 £1.2 mil Illan Meslier 19 Lorient GOL 66 81 £1 mil Marco Carnesecchi 19 GOL 65 81 £850 mil Iñaki Peña 20 GOL 64 81 £725 mil Kamil Grabara 20 GOL 64 81 £725 mil Luca Plogmann 19 GOL 63 81 £575 mil Jakub Markovic 17 Slavia Praga GOL 67 80 £900 mil Jasper Schendelaar 18 AZ Alkmaar GOL 65 80 £800 mil Luis Ureta 20 O'Higgins GOL 63 80 £600 mil Nick Shinton 18 GOL 62 80 £450 mil Jerónimo Pourtau 19 Estudiantes GOL 62 80 £500 mil Stefan Bajic 17 Saint-Etienne GOL 60 80 £300 mil Lucas Chevalier 17 GOL 58 80 £200 mil

Gianluigi Donnarumma começa o FIFA 20 como um bom goleiro, mas pode se desenvolver como o melhor do mundo depois de alguns anos de treinamento, já que seu rating potencial de 92 é maior que o rating atual de qualquer goleiro no game.

Diogo Costa, do Porto, é uma das grandes barganhas da posição, já que o português em teoria consegue se desenvolver até um rating de 86. Ao mesmo tempo, Gavin Bazunu, do City, é uma boa opção para clubes menores devido a seu pequeno rating atual e por ser muito jovem.

Voltar ao início

Fifa 20: os melhores defensores jovens

Nomes Idade Clube PO. CR PR VA. Matthijs de Ligt 19 ZAG 85 93 £41.8 mi Trent Alexander-Arnold 20 Liverpool LD 83 89 £26.4 mi Ibrahima Konaté 20 RB Leipzig ZAG 79 88 £15 mi Dayot Upamecano 20 RB Leipzig ZAG 77 88 £11.9 mi William Saliba 18 ZAG 71 88 £3.9 mi Eduardo Quaresma 17 Lisboa ZAG 64 88 £800 mil Zinho Vanheusden 19 Standard Liege ZAG 73 87 £6.6 mi Tomás Esteves 17 FC Porto LD 65 87 £950 mil Dan-Axel Zagadou 20 ZAG, LE 79 86 £13.6 mi Achraf Hakimi 20 Real Madrid LE, LD 79 86 £13.2 mi Jules Koundé 20 ZAG 76 86 £9.7 mi Evan N'Dicka 19 Eintracht ZAG 76 86 £9.2 mi Boubacar Kamara 19 Marseille ZAG 75 86 £8.8 mi Reece James 19 Chelsea LD, VOL 73 86 £5.7 mi Jean-Clair Todibo 19 Barcelona ZAG, VOL 71 86 £4 mi Ethan Ampadu 18 Chelsea ZAG, VOL 67 86 £1.2 mi Nicolò Armini 18 ZAG 66 86 £1.1 mi Diogo Dalot 20 LD, LE, MD 75 85 £8.4 mi Panagiotis Retsos 20 ZAG, LD, LE 75 85 £8.4 mi Ozan Kabak 19 ZAG 74 85 £7 mi Max Aarons 19 LD 72 85 £4.4 mi Nuno Tavares 19 Benfica LE, LD 70 85 £3 mi Nicolas Cozza 20 ZAG, ADE 69 85 £1.8 mi Francisco Montero 20 ZAG 68 85 £1.6 mi Hotman El Kababri 19 LD 65 85 £900 mil Arthur Zagre 17 LE, MC 62 85 £550 mil Ki-Jana Hoever 17 Liverpool LD, ZAG 62 85 £550 mil Malang Sarr 20 Nice ZAG, LE 76 84 £8.8 mi Takehiro Tomiyasu 20 ZAG, VOL 73 84 £5.3 mi Alessandro Bastoni 20 ZAG 72 84 £4.3 mi Dario Maresic 19 Sturm Graz ZAG 72 84 £4.2 mi Nehuén Perez 19 Atlético de Madrid ZAG 70 84 £3 mi Jayden Bogle 18 LD 69 84 £1.7 mi Lloyd Kelly 20 Bournemouth LE, ZAG 68 84 £1.6 mi Sepp van der Berg 17 Liverpool ZAG 66 84 £1 mi Josha Vagnoman 18 Hamburgo LE, ME, LD 65 84 £900 mil Oumar Solet 19 ZAG 65 84 £925 mil Diogo Leite 20 Porto ZAG 72 83 £4.2 mi Colin Dagba 20 PSG LD, ADD 72 83 £4.1 mi K Ruegg 20 Zurich LD, VOL 72 83 £4.1 mi Emerson 20 LD 71 83 £3.3 mi Ruben Vinagre 20 ADE 70 83 £2.7 mi Diogo Queirós 20 FC Porto ZAG 68 83 £1.6 mi Mohammed Salisu 20 Real ZAG 68 83 £1.6 mi Loïc Mbe Soh 18 PSG ZAG 67 83 £1.2 mi Benoît Badiashile 18 ZAG 67 83 £1.2 mi Gian-Luca Itter 20 LE 67 83 £1.3 mi Jordan Beyer 19 Borussia M'gladbach LD, ZAG 67 83 £1.3 mi Eric García 18 Man City ZAG 66 83 £1.1 mi Carlos Cuesta 20 Racing Genk ZAG 66 83 £1.1 mi Igor Diveev 19 CSKA Moscow ZAG 66 83 £1.1 mi Apa 19 Real Valladolid LD, MD 66 83 £1.1 mi Nuno Mendes 17 Sporting Lisboa LE 64 83 £700 mil

Matthijs de Ligt, a nova contratação da Juve, tem um rating atual e um potencial que correspondem ao valor altíssimo que foi pago pelos italianos para contar com o atleta, e não deve ser vendido pela Velha Senhora no game, enquanto que a dupla de zaga do RB Leipzig, Ibahima Konate e Dayot Upamecano podem estar mais propensos a mudarem de clube. Se você procura um jogador mais versátil, um nome para ficar de olho é Dan-Axel Zagadou, do Borussia.

Panagiotis Retsos, do Leverkusen, pode jogar em várias posições e tem muito potencial, mas deve estar fora do orçamento de muitos clubes, assim como Diogo Dalot, dos . O português do Benfica, Nuno Tavares, é uma opção mais vantajosa, com um valor relativamente pequeno de 3 milhões de euros.

Voltar ao início

Fifa 20: os melhores meias jovens

Nome Idade Clube PO. CR PR VA. Kai Havertz 20 Bayer Leverkusen MEI, MD 84 92 £40.5 mi Jadon Sancho 19 Borussia Dortmund MD, ME 84 92 £39.2 mi Thiago Almada 18 Vélez Sarsfield MEI, PE, ATA 72 92 £5.7 mi Phil Foden 19 Man City MEI, MC 76 90 £14.5 mi Sandro Tonali 19 Brescia VOL, MC 75 89 £11.4 mi Alexis Mac Allister 20 MEI, MC 75 89 £12.8 mi Kangin Lee 18 MEI, ME, MD 76 88 £11 mi Arne Maier 20 MC, VOL 76 88 £11.9 mi Nicolò Zaniolo 19 MEI, MC, PD 74 88 £10.6 mi Takefusa Kubo 18 Real Madrid MD, SA, MEI 70 88 £3.2 mi Exequiel Palacios 20 MC, MD, MEI 77 87 £12.3 mi Declan Rice 20 VOL, ZAG, MC 77 87 £11 mi Ferrán Torres 19 Valencia MD 75 87 £10.1 mi Alphonso Davies 18 Bayern de Munique ME, MD 72 87 £5.7 mi Yari Verschaeren 17 Anderlecht MEI, MD, ME 72 87 £5.3 mi Riqui Puig 19 Barcelona MC 71 87 £4.4 mi Adam Hlozek 16 Sparta de Praga ME, ATA, MD 70 87 £3.1 mi Agustín Urzi 19 Banfield ME 69 87 £2 mi Christian Pulisic 20 Chelsea MD, ME 79 86 £15.8 mi Federico Valverde 20 Real Madrid MC, ME, VOL 77 86 £11.9 mi Tyler Adams 20 RB Leipzig VOL, ADD 76 86 £9.7 mi Weston McKennie 20 Schalke MC, ZAG, MEI 76 86 £11 mi Mattéo Guendouzi 20 Arsenal MC, VOL 75 86 £10.1 mi Ryan Sessegnon 19 ME, PE, LE 75 86 £9.7 mi Florentino 19 Benfica VOL, MC 75 86 £8.8 mi Giorgi Chakvetadze 19 Racing Gent ME, MEI 74 86 £8.8 mi Mason Mount 20 Chelsea MEI, MC 74 86 £8.8 mi Paulinho 18 Bayer Leverkusen MD 71 86 £4.3 mi Dominik Szoboszlai 18 MEI, MD, MC 71 86 £4.3 mi Gonzalo Maroni 20 MEI, PE, ATA 71 86 £4.4 mi Hamed Traorè 19 MEI, MC 70 86 £3.3 mi Cristian Ferreira 19 River Plate MC, MEI 70 86 £3.3 mi Morgan Gibbs-White 19 Arsenal MC, MEI 70 86 £3.3 mi A Gomes 18 Man United MEI, MC, PE 68 86 £1.6 mi P Pomykal 19 MEI, MC, MD 68 86 £1.7 mi J Sands 18 VOL, ZAG 66 86 £1.1 mi Gelson Fernandes 20 Benfica MC 76 85 £10.6 mi S Chukwueze 20 MD, SA, PD 76 85 £10.6 mi K Diatta 20 Club Brugge ME, MD, ATA 75 85 £9.7 mi J Larsen 20 Borussia Dortmund ME 75 85 £9.7 mi I Hagi 20 Racing Genk MEI, PE, PD 74 85 £8.4 mi H Wolf 20 RB Leipzig MEI 74 85 £8.4 mi M Diaby 19 Bayer Leverkusen ME 74 85 £8.4 mi D McNeil 19 ME 73 85 £6.2 mi M Shaparenko 20 MC, VOL, MEI 73 85 £6.2 mi Jota 20 Benfica ME, MD, SA 72 85 £5.3 mi Tete 19 ME, MEI 72 85 £5.3 mi D Lainez 19 Real MD, ME, MEI 72 85 £5.3 mi A Palaversa 19 Man City MC, VOL, MEI 71 85 £4.4 mi Fernando 20 Donetsk ME 71 85 £4.4 mi Miguel Luis 20 Sporting Lisboa MC 70 85 £3.4 mi B Soumare 20 Lille MC, VOL 70 85 £3.4 mi R Vargas 20 MD, ME 70 85 £3.4 mi A Almendra 19 Boca Juniors MC, VOL 69 85 £2 mi Sergio Gomez 18 Borussia Dortmund MEI, MC, ME 68 85 £1.6 mi M Pellegrini 19 Estudiantes ME, MC, PD 68 85 £1.7 mi Daniel Braganca 20 Sporting Lisboa MC 68 85 £1.7 mi R Gravenberch 17 Ajax MC, VOL 67 85 £1.3 mi M Caqueret 19 Lyon MC, VOL 67 85 £1.4 mi M Ihatteren 17 MEI 67 85 £1.3 mi Y Adli 18 MC, MEI 66 85 £1.2 mi R Matondo 18 Schalke MD, ME 65 85 £1.2 mi Marcos Antonio 19 Shakhtar Donetsk MC 65 85 £1 mi L Agoume 17 Inter de Milão MC 63 85 £700 mil A Perea 18 VOL, MC 62 85 £550 mil

Os dois melhores jogadores jovens da posição de meiocampista são atualmente da . Tanto Kai Havertz quando Jadon Sancho pode chegar a um incrível rating de 92, mas são muito caros para a maioria dos orçamentos do game.

Thiago Almada, no entanto, é um jovem de muito potencial que tem um valor muito mais barato. Ventilado no na vida real, Almada é atualmente um dos jovens sulamericanos mais promissores, podendo jogar tanto centralizado quando pelos lados. No FIFA 20, ele é avaliado em um valor relativamente baixo de 6 milhões de euros.

Voltar ao início

Fifa 20: os melhores atacantes jovens

Nome Idade Clube PO. CR PR VA. Kilyan Mbappé 20 PSG ATA, PD 89 95 £82.3 mi João Félix 19 Atlético de Madrid SA, ATA 80 93 £24.6 mi Vinicius Júnior 18 Real Madrid PE 79 92 £19.8 mi Rodrygo 18 Real Madrid PE, PD, ATA 76 89 £12.3 mi Callum Hudson-Odoi 18 Chelsea PD, PE 73 89 £7 mi Moise Kean 18 ATA 76 89 £12.8 mi Pedro De la Vega 18 Lanús PD 70 88 £3.2 mi Jonathan David 19 Racing Gent SA, ATA, MEI 73 87 £7.5 mi Mason Greenwood 17 Man United SA, PD, ATA 67 87 £1.3 mi Rafael Leão 20 Lille ATA 75 86 £10.1 mi Justin Kluivert 20 Roma PE, PD 75 86 £10.1 mi Brahim Díaz 19 Real Madrid PE, PD 73 86 £6.6 mi Andrea Pinamonti 20 Inter de Milão ATA 71 86 £4.4 mi Gonzalo Plata 18 Sporting Lisboa PE, PD 70 86 £3.2 mi Jan Hurtado 19 Boca Juniors ATA 70 86 £3.4 mi Erling Braut Haland 18 RB Salzburg ATA 69 86 £1.9 mi Julián Carranza 19 Banfield ATA 68 86 £1.7 mi Amine Gouiri 19 Lyon ATA 68 86 £1.7 mi Pietro Pellegri 18 Monaco ATA 67 86 £1.4 mi Bukayo Saka 17 Arsenal PE, PD 66 86 £1.1 mi Jérémy Doku 17 Anderlecht PD 66 86 £1.1 mi Martin Odegaard 20 Real Madrid PD, MEI 78 85 £12.8 mi Calvin Stengs 20 AZ Alkmaar PD 74 85 £8.4 mi Matheus Cunha 20 RB Leipzig ATA, MEI 74 85 £8.4 mi Reiss Nelson 19 Arsenal PD, PE 72 85 £5.3 mi Timothy Weah 19 Lille ATA, LM 69 85 £2 mi Musa Barrow 20 Atalanta ATA 69 85 £2 mi Ahmed Kutucu 19 Schalke ATA, SA, PD 68 85 £1.7 mi Myron Boadu 18 AZ Alkmaar ATA 67 85 £1.4 mi Jann-Fiete Arp 19 Bayern de Munique ATA, LM 67 85 £1.4 mi Julián Alvarez 19 River Plate ATA 67 85 £1.4 mi Antonio Marin 18 PE, PD, MEI 66 85 £1.2 mi Rhian Brewster 19 Liverpool ATA 65 85 £1 mi Fábio Silva 16 FC Porto ATA 65 85 £950 mil Emile Smith Rowe 18 Arsenal PE, PD, MEI 65 85 £975 mil Roberto Piccoli 18 Atalanta ATA 64 85 £900 mil Troy Parrott 17 Tottenham ATA 64 85 £875 mil Víctor Mollejo 18 Atlético de Madrid PD 64 85 £900 mil Francis Amuzu 19 Anderlecht PE 70 84 £3.3 mi Abel Ruíz 19 Barcelona ATA, PE 68 84 £1.7 mi Josh Sargent 18 Werder Bremen ATA 67 84 £1.4 mi Eddie Nketiah 20 Arsenal ATA 67 84 £1.4 mi Dennis Jastrzembski 19 Hertha Berlim PE, LM, MEI 66 84 £1.2 mi Willem Guebbels 17 Monaco ATA 64 84 £800 mil Adam Idah 18 Norwich ATA 63 84 £750 mil

Nenhuma surpresa sobre quem é o mais promissor jovem atacante do game. Kylian Mbappé é um dos melhores jogadores do jogo e tem um rating potencial que bate de frente com craques como Messi e CR7. No entanto, com um rating atual de 89 e um valor enorme, será quase impossível de tirar o francês do PSG.

Tendo acabado de chegar no Atletico de Madrid, João Félix não será facilmente vendido pelos espanhóis. Em seu lugar, Mason Greenwood, do Manchester United, pode ser adquirido por um valor mais baixo e tem o potencial de se transformar num dos melhores atacantes do game.

Mais artigos abaixo

No FIFA 20, vão existir várias barganhas em atacantes jovens que terão o rating potencial de 86, especialmente se o player tiver a paciência de comprá-los no começo do modo carreira, com os jogadores sendo mais novos e mais baratos.

Voltar ao início