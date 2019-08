FIFA 20: quais as novidades do Modo Carreira?

EA Sports finalmente atende os pedidos dos fãs e anuncia modo Carreira “mais autêntico já lançado”

Uma das perguntas mais recorrentes quando um jogo da franquia FIFA está para ser lançado é: “quais as novidades no Modo Carreira?”. E os fãs do jogo estavam decepcionados com a falta de preocupação da EA Sports com este que é um dos modos mais jogados pelos gamers.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Porém, para o novo jogo que será lançado em 27 de Setembro, a EA Sports anunciou um pacote de mudanças que traz mais realismo para o modo que coloca o gamer no papel de treinador.

Personalização e decisões dos técnicos

A primeira grande mudança será na personalização do técnico. Antes com aparências genéricas, agora será possível mudar todo o visual do comandante, desde tipo físico até corte de cabelo e formatos dos olhos e da boca. E pela primeira vez também será possível comandar os times com treinadoras, que também poderão ser personalizadas.

As decisões tomadas nunca foram tão importantes e fundamentais para a equipe como será em FIFA 20. As escolhas de rodar o elenco, definir futuros contratados, administrar os salários e até mesmo as respostas antes e depois de momentos importantes ao longo da temporada afetarão diretamente no moral da equipe, na fase do time e até mesmo na pontuação geral dos atletas.

As entrevistas coletivas, inclusive, foram reformuladas deixando com um aspecto mais parecido com o apresentado no modo Jornada. Em cenários de salas de imprensas, as perguntas serão diferentes e as opções de respostas serão mais diversas.

Impacto na moral e pontuação dos jogadores

Os jogadores também terão mais problemas e caberá ao treinador resolvê-los em conversas individuais. Todas as decisões impactarão no espírito da equipe e na avaliação do manager.

Outra mudança significativa está no potencial dos atletas. Até , cada jogador tinha um limite de pontuação definido, que ao longo dos anos era possível alcançar. A novidade que FIFA 20 traz é mudar esse sistema. Agora, o desempenho dos atletas em campo será fundamental para o aumento ou diminuição das pontuações gerais. Com o Potencial Dinâmico do Jogador, quanto melhor for a atuação em campo, maior será o aumento no potencial deles.

Experiência imersiva nas grandes ligas

O novo modo Carreira também apresenta experiências imersivas em algumas ligas. O menu será personalizado com a identidade visual autêntica da Premier League, , , , , UEFA e UEFA .

Mudanças no gerenciamento do time

A tela de gerenciamento da equipe também foi redesenhada para facilitar a comparação entre os atletas da sua equipe. Melhorias nas partidas também foram acrescentadas, como a possibilidade de uma quarta substituição em caso de prorrogação.

Transferências

As transferências, um dos grandes atrativos do modo, também receberam um cuidado maior para FIFA 20. Com base na janela atual, os valores dos jogadores foram redefinidos, incluindo o aumento dos preços de jogadores de defesa, baseado na transferência recorde de Harry Maguire para o (quase 88 milhões de euros). As negociações também contarão mais cenários das transferências: lounge na cobertura e restaurante serão dois novos lugares onde os encontros poderão ser feitos.

Outras novidades

Alguns “erros” corrigidos pela EA Sports foram: as escalações dos oponentes serão mais fortes, com poucas possibilidades do melhores jogadores ficarem no banco de reservas, e no calendário, principalmente dos times ingleses, para evitar o acúmulo de partidas.

E pela primeira vez os melhores momentos do jogos do time ao longo da temporada estarão no feed de notícias do menu, na opção “Imagens de Notícias ao Vivo”.

Mais artigos abaixo

A demo de FIFA 20 deve ser lançada dia 12 de Setembro, e entre outras novidades está o novo modo Volta, que traz o futebol de rua ao game.

How to do market research for a startup - SurveyGizmo. Please take my survey now