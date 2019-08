FIFA 20: como o modo Volta se inspirou em Fortnite para conquistar os gamers

O novo modo na franquia pegou inspirações em um dos jogos de mais sucesso na atualidade

A EA Sports anunciou um novo modo na franquia FIFA. No FIFA 20, o jogo terá o modo “Volta”, que permitirá aos jogadores uma criatividade nunca vista antes nos games de futebol. A ideia vem de outro título de videogame, que tem a criatividade como um dos pontos fortes, o Fortnite.

O modo Volta permitirá aos gamers jogar novamente nas ruas, campos sintéticos e até mesmo em quadras de futsal, fugindo dos tradicionais estádios presentes nos jogos, e é a grande novidade que o FIFA 20 traz para superar seu rival Pro Evolutino Soccer. O retorno do “FIFA Street”, jogo que fez sucesso no início dos anos 2000, é um pedido antigo dos fãs.

Embora o foco principal tenha sido na jogabilidade do novo formato, a EA Sports trabalhou para deixar o modo Volta o mais personalizável possível. Jogadores poderão customizar seu próprio avatar, seja ele masculino ou feminino, desde a aparência (incluindo tatuagens) até as roupas e chuteiras.

Essa liberdade dada aos gamers é inspirada em Fortnite. O jogo de sobrevivência também permite aos jogadores deixar seu avatar o mais pessoal possível, com roupas e armamentos personalizados. A criatividade também está presente no jogo da Epic Games por deixar que o cenário seja alterado, com a possibilidade dos jogadores destruírem e construírem edificações.

Matt Prior, diretor criativo da EA Sports, explica que a habilidade de criatividade disponível em Volta será revolucionária para toda a franquia de FIFA e que será nas futuras edições do jogo. “Eu creio que Volta oferece uma criatividade como nunca apresentamos antes no FIFA”, disse ele à Goal. “A criatividade em você se vê, sua vaidade, mas também quando você cria seu próprio time, escolhe um logo, você escolhe um local e toda a criatividade ao seu entorno faz uma grande diferença”.

“A comunidade do Volta vai se expandir. Os time que você joga e os que jogam contra você, seja online ou offline, são conteúdos gerados pelo usuário. Haverão pessoas vindo para o jogo ao longo desse ciclo. Eles criarão seus avatares e times e entrarão em um hall de times que você pode jogar contra”.

Seguindo a tendência de manter o jogo atualizado mesmo depois de seu lançamento, Volta também contará com o FIFA Ultimate Team (FUT). “Faremos temporadas ao vivo, então estaremos mais itens de vaidade ao longo do tempo”, disse Prior.

“O que você vê no disco não é tudo que está disponível no jogo. Se você continuar jogando, você verá novos conteúdos lançados. Nós também estaremos introduzindo novos torneios ao longo do jogo. Os dias de um jogo não se atualizar depois de pronto e embalado acabaram. Diversos jogos, incluindo o FUT, trazem esse serviço ao vivo e é uma coisa que os gamers esperam”.

Para os fãs de moda, EA Sports também planeja realizar colaborações com grandes marcas da indústria fashion para criar conteúdos relacionados ao jogo. Esses lançamentos são esperados não só para o jogo mas como uma ação global. “Estamos trabalhando com marcas de roupas como a Adidas então há a possibilidade para termos conteúdos únicos no jogo e também na vida real”, afirmou Prior.

