Fifa ou PES? Qual jogo tem licença dos clubes brasileiros?

O lançamento dos dois jogos se aproxima e a Goal te adianta em qual jogo você poderá jogar com seu clube do coração

Os dois jogos de futebol mais populares no mundo chegam em suas novas edições em setembro. O primeiro a chegar nas lojas é o eFootball PES 2020, no dia 10. Duas semanas depois, no dia 24, é a vez de Fifa 20 ser lançado. Mas em qual dos dois jogos será possível jogar com times brasileiros?

TIMES BRASILEIROS NO PES

Na edição de 2020 de PES, os torcedores dos clubes das séries A e B poderão jogar com seus clubes e marcar gols com seus ídolos.

O clube tem a licença dos 40 clubes do e Brasileirão , com a segunda divisão de forma exclusiva.

André Bronzoni, diretor de marketing do PES, disse em um tweet que cerca de 93% dos elencos da série A estarão presentes no jogo.

Os clubes brasileiros em eFootball PES 2020 serão:

Série A: -PR, , Avaí, , , Ceará, , , , , , , , , , , , , e .

Série B: , , Botafogo-SP, Red Bull , de , , CRB, , Cuiabá, , , , Oeste, Operário, Paraná, , , , Vila Nova e .

Lembrando que a Konami mantém parcerias diferenciadas com alguns clubes da série A, que incluem exclusividades das equipes em PES e até patrocínios nos uniformes das equipes. São elas: Atlético-MG Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e da Gama.

Além das equipes, PES 2020 conta também com alguns estádios brasileiros: Allianz Parque, Arena Corinthians, Beira-Rio, Morumbi, Maracanã, Mineirão, Palestra (antigo estádio do Palmeiras), São Januário e Vila Belmiro.

TIMES BRASILEIROS NO FIFA 20

Desde Fifa 14, o jogo da EA Sports não conta com jogadores licenciados das equipes brasileiras por conta de processos por usos indevidos de direitos de imagens.

Em Fifa 15, os time ficaram de fora totalmente do jogo. Mas desde a versão de 2016, alguns deles voltaram com jogadores genéricos. Na última edição, apenas 15 times estiveram presentes, mas ainda sem os jogadores licenciados, ou seja, somente apareciam escudos e uniformes oficiais.

Isso impossibilita que os gamers joguem o modo Ultimate Team com times brasileiros, pois não há como fazer a atualização semanal dos rankings dos atletas.

A tendência é que em Fifa 20 não tenha nenhum clube brasileiro. A EA divulgou diversos campeonatos que estarão presentes no game e o logo da liga brasileira não apareceu.

Até por este motivo, Fifa 20 não terá nenhum estádio brasileiro. Até mesmo a seleção brasileira masculina e feminina devem ter jogadores e jogadoras genéricas.

O Brasil, porém, aparecerá no novo modo do game, chamado "Volta". Uma das arenas de futebol de rua será ambientada no Rio de Janeiro.