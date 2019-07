Hazard e Van Dijk são as capas do Fifa 20; veja como ficou

Atacante do Real Madrid e zagueiro do Liverpool aparecem em capas do Fifa 20. A dupla comentou fato e se disse honrada. Veja como ficaram os desenhos

A EA Sports, desenvolvedora do game Fifa, anunciou na manhã desta sexta-feira (26) quais serão as capas da nova versão do jogo virtual. Eden Hazard, do , e Virgil van Dijk, do , serão os responsáveis por representar o famoso simulador de futebol.

O novo craque do Real Madrid será o responsável por ilustrar a capa do FIFA 20 Standard Edition e o zagueiro do Liverpool estará na capa do FIFA 20 Champions Edition.

Eles falaram sobre a honra de aparecer no jogo virtual. Eden Hazard revela que costuma enfrentar os irmãos no game:

"Fifa é o maior jogo de futebol do mundo, e eu costumo jogá-lo há anos contra os meus irmãos. Eu tive sorte de estar na capa antes, mas no Fifa 20 mundial será incrível. Espero animar muitos jogadores como eu faço quando estou em campo pelo Real Madrid nesta temporada", disse.

(Fotos: EA Sports)

Virgil van Dijk também celebrou a possibilidade de representar o game: "É uma honra enorme para mim ser capa do Fifa 20. Eu jogo Fifa há muito tempo. Então, é um orgulho extremo este momento para mim, posso representar o Liverpool e ser capa de um jogo icônico", comentou.

A versão FIFA 20 Standard Edition será lançada em 27 de setembro. A Champions Edition será lançada três dias antes, em 24 de setembro.