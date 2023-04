Feyenoord x Roma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13) pelo jogo de ida das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

Em reedição da final da Conference League 2021/22, Feyenoord e Roma voltam a se enfrentar no início da tarde desta quinta-feira (13), em Roterdã, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, a Roma volta as atenções para o mata-mata da Liga Europa. Na fase de grupos, a equipe ficou na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos, enquanto na segunda fase eliminou o RB Salzburg por 2 a 1 (agregado), e nas oitavas de final deixou para trás o Real Sociedad por 2 a 0 (no placar agregado).

Do outro lado, o Feyenoord chega embalado com a goleada aplicada sobre o RKC por 5 a 1 no Campeonato Holandês. Na fase de grupos da Europa League, a equipe terminou na liderança do Grupo F, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), enquanto nas oitavas passou por cima do Shakhtar Donetsk e goleou por 8 a 2 no placar agregado. Empatou na ida em 1 a 1, e venceu por 7 a 1 na volta.

Desfalque na vitória sobre o RKC, Alireza Jahanbakhsh é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, o brasileiro Igor Paixão pode novamente aparecer entre os titulares.

O Feyenoord nunca venceu o rival na história do confronto. Em três jogos disputados, foram duas vitórias da Roma, além de um empate. No último encontro, válido pela decisão da Liga Conferência 2021/22, os italianos venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Paixao, Gimenez, Idrissi.

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Desfalques

Feyenoord

Sem desfalques confirmados.

Roma

Ola Solbakken sofreu uma luxação no ombro na vitória sobre o Torino.

Quando é?