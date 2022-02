Ferroviária x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Palmeiras e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Arena Fonte Luminosa, às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Palmeiras DATA Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Fonte Luminosa - Araraquara, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (16), na Arena Fonte Luminosa.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Chelsea na final do Mundial 2021, o Palmeiras volta as atenções para o Paulistão.

Na liderança do grupo C com 10 pontos, o Verdão busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Estadual.

Já a Ferroviária, na segunda posição, com sete pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três empates e uma derrota.

Em 81 confrontos entre as equipes, o Palmeiras registra ampla vantagem: são 46 vitórias, 25 empates e apenas 10 derrotas. No último confronto, o Verdão venceu por 2 a 0 no último ano.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Al Ahly Mundial de Clubes 8 de fevereiro de 2022 Chelsea 2 x 1 Palmeiras Mundial de Clubes 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santo André Paulistão 20 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília) Athletico-PR x Palmeiras Recopa 23 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

Ferroviária

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 2 Ponte Preta Paulista 9 de fevereiro de 2022 Santo André 2 x 2 Ferroviária Paulista 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas