Paulistão 2022: artilharia, garçons e classificação completa

Conhecido por ser um dos campeonatos estaduais mais disputados do Brasil, o Paulistão está de volta. Nesta edição, os famosos quatro grandes de São Paulo se mostram os favoritos ao título, com o RB Bragantino correndo por fora.

Em 2021, por exemplo, o São Paulo foi o grande campeão ao bater o Palmeiras por 2 a 0, mas quem foi grande artilheiro da edição foi o atacante Bruno Mazenga, da Ferroviária, com nove gols.

A GOAL te mostra quem são os artilheiros e os garçons do Campeonato Paulista 2022.

Campeonato Paulista: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Dudu Palmeiras 1 1 =1 Zé Rafael Palmeiras 1 1

Campeonato Paulista: quem deu mais passes para gol?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Raphael Veiga Palmeiras 1 1 =1 Rony Palmeiras 1 1

Atualizado em 26 de janeiro de 2022, às 11h (de Brasília)

Quem foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 2021?

O artilheiro do Campeonato Paulista, em 2021, foi o atacante Bruno Mazenga pela Ferroviária. Naquela edição, o atacante marcou nove gols em 12 jogos. Além disso, a Ferroviária chegou até a primeira fase do mata-mata do Campeonato Paulista.

Quem foi o garçom do Campeonato Paulista de 2021?

O garçom do Campeonato Paulista foi Gustavo Scarpa, que atua pelo Palmeiras. Na ocasião, o meia distribuiu seis passes para gols em 13 partidas disputadas. O jogador esteve em todas as partidas do Alviverde, que se tornou vice-campeão da competição.

Campeonato Paulista 2022: classificação completa

Grupo A

POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1º Corinthians 1 1 0 1 0 0 0 0 2º Água Santa 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Guarani 0 0 0 0 0 0 0 0 4º Inter de Limeira 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

POS.T TIME PTS J V E D GP GC SG 1º Ferroviária 1 1 0 1 0 0 0 0 2º São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 3º São Bernardo 0 0 0 0 0 0 0 0 4º Grêmio Novorizontino 0 1 0 0 1 0 2 -2

Grupo C

POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1º Palmeiras 3 1 1 0 0 2 0 2 2º Botafogo-SP 1 1 0 1 0 0 0 0 3º Mirassol 0 0 0 0 0 0 0 0 4º Ituano 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D