Everton x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Everton e Nottingham Forest se enfrentam nesta sábado (20), no Goodison Park, a partir das 11h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com o apoio de sua torcida, o Everton vai em busca de sua primeira vitória no Inglês. O time vem de duas derrotas consecutivas, que culminaram no 18º lugar, sem pontuar e na zona de rebaixamento. A única dúvida dos Toffees para o duelo é Doucoure, com dores na coxa.

Do outro lado, o Nottingham Forest quer o segundo triunfo consecutivo e, como não tem problemas no elenco, deve repetir a escalação da última rodada. A equipe está na décima posição, com 3 pontos (uma vitória e um empate).

Prováveis escalações

Possível escalação do Everton: Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Patterson, Iwobi, Onana, Mykolenko; McNeil, Gordon, Gray.

Possível escalação do Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Niakhate, McKenna; Williams, O'Brien, Mangala, Toffolo; Lingard; Awoniyi, Johnson.

Desfalques da partida

Everton:

sem desfalques confirmados.

Nottingham Forest:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Everton x Nottingham Forest DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Goodison Park, Liverpool - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Everton

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 2 x 1 Everton Premier League 13 de agosto de 2022 Everton 0 x 1 Chelsea Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fleetwood x Everton Premier League 23 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Brentford x Everton Copa da Liga Inglesa 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Nottingham Forest

JOGO CAMPEONATO DATA Nottingham Forest 1 x 0 West Ham Premier League 6 de agosto de 2022 Newcastle 2 x 0 Nottingham Forest Amistoso 29 de julho de 2022

Próximas partidas